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Мультсериал South Park продлили до 2023 года

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    12.09.2019, 18:57
Текст:   Козьма Лоханкин

Кого-то эта новость обрадует, кого-то - нет, но культовый сатирический мультсериал South Park вновь продлён. До 2022 года. То есть нас ждёт ещё как минимум три дополнительных сезона ехидных издевательств над всем подряд.

Фото: youtube.com
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Между тем следующий - 23-й - сезон стартует на Comedy Central уже 25 сентября.

На этом приятные для поклонников комедийного таланта Трея Паркера и Мэтта Стоуна не заканчиваются. Как сообщает THR, продуктивный дуэт, люто ненавидимый всеми оскорблёнными ханжами планеты, имеют в планах кое-что особенное: полнометражный фильм для кинотеатров. И это будет нечто "совершенно новое", заверяет Мэтт.

South Park выходит с 1997 года. За 22 сезона (также вышло два полнометражных мультфильма) телешоу не раз меняло стиль и подход к юмору. Неизменным оставалось одно: непримиримая провокационность, благодаря которой у бессменных авторов сериала Паркера и Стоуна появилась не только солидная фанатская база, но и масса ненавистников, не раз предъявлявших им судебные иски.

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