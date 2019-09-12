Мультсериал South Park продлили до 2023 года

Кого-то эта новость обрадует, кого-то - нет, но культовый сатирический мультсериал South Park вновь продлён. До 2022 года. То есть нас ждёт ещё как минимум три дополнительных сезона ехидных издевательств над всем подряд.

Между тем следующий - 23-й - сезон стартует на Comedy Central уже 25 сентября.

На этом приятные для поклонников комедийного таланта Трея Паркера и Мэтта Стоуна не заканчиваются. Как сообщает THR, продуктивный дуэт, люто ненавидимый всеми оскорблёнными ханжами планеты, имеют в планах кое-что особенное: полнометражный фильм для кинотеатров. И это будет нечто "совершенно новое", заверяет Мэтт.

South Park выходит с 1997 года. За 22 сезона (также вышло два полнометражных мультфильма) телешоу не раз меняло стиль и подход к юмору. Неизменным оставалось одно: непримиримая провокационность, благодаря которой у бессменных авторов сериала Паркера и Стоуна появилась не только солидная фанатская база, но и масса ненавистников, не раз предъявлявших им судебные иски.