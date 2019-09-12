На совещании у Силуанова рассмотрят вопрос о легализации криптовалют

Вопрос о легализации или полном запрете оборота криптовалют в российской финансовой системе будет рассмотрен на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова 18 сентября, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на полях форума Ассоциации "Россия" в Сочи.

Речь идет о законопроекте "О цифровых финансовых активах", который еще с мая 2018 года ожидает второго чтения в Госдуме. Ключевой развилкой законопроекта является вопрос, могут или нет финансовые институты работать с криптовалютой, в том числе организовывать ее обмен на фиатные деньги. Ранее Банк России выступал против легализации криптовалют.

По словам Аксакова, в целом закон готов, чтобы развернуть его в ту или иную сторону, потребуется две недели.

У России есть обязательство перед FATF законодательно урегулировать эту сферу, при этом организацию устроит любой вариант решения принципиального вопроса. Согласно поручению председателя правительства Дмитрия Медведева, закон "О цифровых финансовых активах" должен быть принят до 1 ноября 2019 года.