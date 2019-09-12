На территорию торгпредства РФ в Лондоне проник неизвестный

Неизвестный злоумышленник проник на территорию торгового представительства РФ в Лондоне. Действия нарушителя привели к повреждению недвижимости и автомашин.

"На днях на территорию нашего торгового представительства в Лондоне неизвестный совершил злонамеренное проникновение, в результате чего пострадали как недвижимость, так и автопарк нашего представительства", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российские дипломаты незамедлительно обратились в полицию Великобритании. Однако там усомнились в перспективах расследования происшествия.

"Нам было сказано, что дело не имеет перспективы и, скорее всего, будет закрыто. И это несмотря на то, что посольство России предоставило британской стороне в том числе и видеозаписи с камер наблюдения, а также максимально подробные данные", - уточнила глава департамента информации и печати российского МИД. Захарова все же выразила надежду, что это не окончательный ответ британской стороны.