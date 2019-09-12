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12.09.2019 08:30
Рубрика: В мире

"Нафтогаз" объяснил требования по контракту на транзит с Россией

Текст: Александр Ленин

Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов, если "Газпром" будет настаивать на заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.

"Если транзит через Украину продолжится, то мы не будем пересматривать тарифы, и тогда "Газпрому" не придется компенсировать нам эти 11-14 миллиардов долларов. Однако если они настоят на своей нынешней позиции, которая приведет к прекращению транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери", - заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко, которого цитирует РИА Новости.

По словам украинского топ-менеджера, "Нафтогаз" имеет контракт с "Газпромом" по транзиту российского газа в Европу, который истекает через несколько месяцев. "Один из возможных, если не базовый, сценариев - что у нас не будет транзита с 1 января 2020 года. Это будет означать, что украинская экономика потеряет 3-4 процента ВВП. Это также будет означать, что мы, возможно, будем иметь вопросы безопасности газоснабжения в Украине - проще говоря, просто недостаток газа в Украине", - пояснил Витренко.

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При этом он добавил, что при таком развитии событий для партнеров из Евросоюза Украина станет менее важной, потому что предназначенный для европейского рынка газ не будет проходить через Украину.

"Но есть и другой сценарий: что транзит продолжится, что будет подписан более чем один контракт на транзит, который начнется с 1 января 2020 года, например, с европейскими компаниями, которые будут покупать российский газ на российско-украинской границе, что позволит Украине не только процветать экономически, но и усилит некоторый уровень интеграции с рынком ЕС", - подытожил исполнительный директор "Нафтогаза".

В мире экс-СССР Украина Экономика Отрасли Нефть и газ Переговоры с Украиной по газу Отношения России и Украины
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