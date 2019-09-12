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12.09.2019 06:30
Рубрика: В мире

НАТО: США не планируют размещать в Евразии запрещенные ДРСМД ракеты

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер. Фото: AP Photo/Andreea Alexandru Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер. Фото: AP Photo/Andreea Alexandru
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер. Фото: AP Photo/Andreea Alexandru

США не заинтересованы в размещении в Евразии крылатых ракет наземного базирования, находившихся до второго августа под запретом Договора о РСМД. Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, выступая в среду в университете в Осло. Текст ее речи о ядерном сдерживании опубликовала пресс-служба альянса.

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
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Готтемюллер уточнила, что ракеты средней дальности наземного базирования не очень нужны, так как для их размещения необходимо искать специальные базы. Вашингтону достаточно ракетных систем морского и воздушного базирования, а также запасов тактического ядерного оружия в Европе. "США уже разместили в регионе очень мощные морские и воздушные платформы ракетного базирования", - цитирует заместителя генсека ТАСС.

Она признала, что со времен холодной войны Вашингтон продолжает хранить в европейских странах тактические авиационные бомбы. При этом, по мнению Готтемюллер, Россия не должна беспокоиться о них, поскольку США сохраняют над ними полный контроль и не намерены передавать его никаким другим странам.

Напомним, ранее в опубликованном докладе Парламентской ассамблеи НАТО были указаны места хранения ядерного оружия США в Европе. Согласно документу, Вашингтон разместил 150 тактических ядерных бомб на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, а также в Турции. О присутствии ядерного оружия свидетельствуют регулярные рейсы в Европу военно-транспортных самолетов США четвертой эскадрильи ВВС США с авиабазы Маккорд - это подразделение занимается перевозкой ядерных боеприпасов, а также учения Steadfast Noon, на которых отрабатываются атомные бомбардировки.

В мире США Выход США из договора о РСМД
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