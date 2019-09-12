Новая среда и новые объекты: что происходит с интеллектуальной собственностью в цифровой среде

Новости

Жительница Урала лишилась квартиры из-за тезки с той же датой рождения 15:37
В Дзержинске подросток подрался с водителем троллейбуса 15:34
ЦБ разрабатывает поправки о запрете досрочной смены НПФ 15:25
В Риме обрушился эскалатор из-за мошенничества сотрудников метро 15:25
Минпром Беларуси изложил предложения по отраслевой дорожной карте с Россией 15:10
В Петербурге упавшая штукатурка ранила сотрудницу полиции 15:08
В Коми нашли тело трехлетнего мальчика, который утонул месяц назад 15:05
Nissan Qashqai поспорил с Hyundai Creta за звание "любимчика" москвичей 15:02
Кинофестиваль Arctic open отметит 100-летие писателя Федора Абрамова 15:00
Уничтожение микроавтобуса дроном-камикадзе сняли на видео 15:00
Министерство просвещения отреагировало на скандал из-за прически ученика 14:56
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России 14:56
В Волгограде трое студентов осуждены за сбыт наркотиков 14:56
Лукашенко о перестановках в МИД: Должно приходить новое поколение 14:54
Каждый десятый россиянин отпрашивается с работы под придуманными поводами 14:50
В Ингушетии назначен новый председатель правительства республики 14:49
Климов: Facebook и Google готовы к диалогу о соблюдении законов РФ 14:46
Генпрокуратура: США еще в 2017 году планировали вмешательство в дела РФ 14:45
Путин отметил в Ботлихе победу над террористами 14:42
Видео: байкер на полном ходу врезался в шлагбаум и выжил 14:40
МИД раскритиковал попытки западных стран повлиять на выборы в России 14:36
На Алтае опекуна обвинили в истязаниях детей 14:28
Полиция Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с болельщиками ЦСКА 14:26
"Гардемарин" Сергей Жигунов стал продюсером из-за попавшей в глаз шпаги 14:25
Студент ВШЭ Егор Жуков попал в список причастных к экстремизму физлиц 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
12.09.2019 15:19
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Новая среда и новые объекты: что происходит с интеллектуальной собственностью в цифровой среде

От электронных сделок до творений роботов
Как глобальный тренд развития экономики, цифровизация в серьезной степени затрагивает сферу интеллектуальной собственности. С одной стороны, результаты интеллектуальной деятельности все чаще производятся непосредственно в цифровой среде либо оборачиваются там в релевантной форме - электронные версии книг, фильмов, музыкальных произведений, дизайн-проектов и так далее. С другой стороны, в Сети возникают принципиально новые объекты, такие как массивы больших данных, геймплеи, аватарки и т. д. Кроме того, все чаще за авторством искусственного интеллекта выходят даже полноценные произведения. Как привычные и принципиально новые объекты используются в цифровой среде? Какие методики оценки можно применить к подобным нематериальным активам? Как защитить интеллектуальную собственность в Сети? Перед началом работы крупнейшей образовательной конференции в "Сколково" IP Академии на эти и другие вопросы отвечают ведущие отраслевые эксперты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цифровая среда не только дублирует "аналоговую" реальность, но и порождает принципиально новые объекты, многие из которых коммерциализируются уже сейчас. "Аватарки, никнеймы, геймплеи или массивы больших данных в скором времени в том или ином виде могут быть причислены к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности. Но мне кажется, не стоит стремиться адаптировать их к традиционным договорным формам обращения с "аналоговыми" объектами. Для их оборота, с моей точки зрения, больше подойдут платформенные решения, основанные на технологии распределенных реестров. Уже сейчас многие нетипичные объекты довольно оживленно покупаются, продаются и имеют реальную рыночную стоимость", - сказал советник председателя правления Фонда "Сколково" по интеллектуальной собственности Максим Прокш.

Для того чтобы сделать оборот объектов интеллектуальной собственности цивилизованным и учесть интересы игроков рынка, очевидна необходимость в профильных цифровых решениях. Одним из таких является краудлендинговая платформа CO-FI. Известно, что сегодня банки крайне неохотно принимают в качестве залога нематериальные активы, и это мало способствует развитию креативной экономики. Благодаря CO-FI, к примеру, музыкант сможет профинансировать новый альбом, заложив авторские права, а конструктор или изобретатель - привлечь инвестиции под залог патента. Вместо того чтобы добиваться благосклонности неповоротливых кредитных организаций, художники и инноваторы смогут работать с инвесторами напрямую без посредников. По словам председателя совета директоров CO-FI Александра Сухотина, "Платформа призвана решить две ключевые задачи. Во-первых, привлечь заемное и инвестиционное финансирование в сферу ИС (как банковское, так и частное). В результате это позволит простимулировать и творческую активность, и скорость оборота результатов интеллектуальной деятельности. Во-вторых, CO-FI создаст инструменты адекватной рыночной оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности для решения таких прикладных задач, как залог интеллектуальной собственности, сделки с ней, объективная оценка капитализации компаний с высокой долей нематериальных активов и другое".

Цифровая среда порождает огромное разнообразие объектов, и некоторые из них переворачивают все наши представления об интеллектуальных правах. "Самая затейная проблема - объекты, создаваемые искусственным интеллектом, - отмечает вице-президент Федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская. - Можем ли мы признать наличие объекта без субъекта? Признать субъектом машину? Наделить правами разработчика программы или пользователя оборудованием?" Пока эти вопросы остаются академическими, но очень скоро могут перейти в практическую плоскость.

Между тем в дискуссиях о статусе некоторых нематериальных активов есть разночтения. Так, управляющий партнер DeloitteLegal в СНГ Анна Костыра отмечает, что сам термин "нематериальные активы" в первую очередь относится к бухгалтерскому учету и понимается шире, чем объекты интеллектуальной собственности. В это понятие могут входить также и такие "квазиобъекты" гражданских прав, как, например, доменные имена. "Пример с доменными именами показателен: много лет идут обсуждения об их признании в качестве объекта интеллектуальных прав. Этот вопрос связан не столько с защитой прав на домены - поскольку такие права могут защищаться как в рамках недобросовестной конкуренции, так и на основании общих положений Гражданского кодекса РФ, - сколько с введением их самостоятельного оборота. То же самое применимо и к другим "квазиобъектам" правоотношений, не признанным на сегодняшний день на уровне закона", - отметила Анна Костыра.

Эксперт подчеркнула, что сейчас активно обсуждается появление не только новых нематериальных активов, но и новых интеллектуальных прав в цифровой среде. "Например, статья 11 Директивы ЕС об авторском праве на Едином цифровом рынке устанавливает исключительное право для издателей публикаций прессы в отношении использования их публикаций онлайн-сервисами, так называемый налог на ссылки", - пояснила она.

Более детально проблемы новых объектов интеллектуальной собственности участники IP Академии обсудят в рамках сессий "Новые объекты цифровой среды и медийного пространства vs классики интеллектуальной собственности", "Цифровая среда создания и использования результатов творческой деятельности", "Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов, вопросы налогообложения" и других.

Познакомиться с полной программой конференции можно на сайте https://ip-academy.ru/

Экономика Отрасли Связь

Главное сегодня

Россия не испытывала запрещенные ДРСМД ракеты после разрыва договора
Медведев отметил хорошие показатели бюджета в I полугодии
Минтруд посчитал размер МРОТ на 2020 год
Москалькова высказалась о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Британия назвала самое опасное оружие России

Новости проекта

29.04.2019
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Как цифровые технологии помогают отвечать на глобальные вызовы рынка IP
13.04.2019
Фото: Пресс-служба IPQuorum На IPQuorum обсудили риски правовой неопределенности в сфере интеллектуальной собственности
13.03.2019
Фото: Предоставлено ассоциацией IPChain В России создана универсальная бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности
19.02.2019
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Сингапур и РФ обменялись опытом в рамках бизнес-миссии Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково"
07.12.2018
Фото: Пресс-службы ФИС (Федерация интеллектуальной собственности) Взаимодействие судов с участниками цифрового рынка через блокчейн - реальность цифровой экономики
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Законодатели готовят новые инструменты для охраны региональных брендов
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Сквозные технологии - будущее рынка интеллектуальной собственности
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Благодаря глобальной интеграции родится новая интеллектуальная Евразия
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Флагманские разработки ОПК ускорят развитие многих отраслей
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Иван Засурский: Эволюция медиатехнологий "пересобирает" общество
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Смена технологической парадигмы изменит все общество
20.04.2018
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости www.ria.ru ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС
20.04.2018
Фото: Виталий Невар / ТАСС Цифровая экономика станет новой точкой роста для Янтарного края
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В этом году будет создан мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Рынок интеллектуальной собственности готов работать на опережение
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На форуме IPQuorum 2018 обсудили перспективы России на цифровом рынке
19.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В Калининграде и Москве прошли главные события сферы интеллектуальной собственности мирового масштаба
18.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: интеллектуальная собственность - гарант экономической устойчивости
17.04.2018
Фото: Depositphotos.com Компания "ФорМакс" сообщила о покупке системы по распознаванию аудио Zamsha
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В России будет создана сеть цифровых исследовательских институтов
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: Какими будут новые кадры для новых рынков?
15.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя
13.04.2018
Фото: Виталий Невар/ТАСС Университеты подключаются к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальной собственностью IPChain
13.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum вручил миллион рублей лучшему стартапу
13.04.2018
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости На IPQuorum объявили о создании Совета по цифровой экономике
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPChain и Ассоциация интернет-издателей подписали соглашение о сотрудничестве
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На IPQuorum 2018 обсудили проблемы рынка интеллектуальной собственности
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain и Кыргызпатент построят "инфраструктуру доверия"
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Музыканты России и Германии сыграли в "четыре руки" на IPQuorum
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Павел Зенькович: Интеллектуальной собственности нужна общая цифровая платформа
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Международный форум IPQuorum 2018 начал свою работу
11.04.2018
Самый масштабный просветительский проект в сфере интеллектуальной собственности стартует в Калининграде
09.04.2018
В рамках культурной программы IPQuorum 2018 пройдет киномарафон
06.04.2018
IPQuorum 2018 открывает экспозицию "Интеллектуальная собственность"
03.04.2018
Фото: Depositphotos.com Startup Hub - ведущие эксперты в области венчурных инвестиций выберут лучший стартап
30.03.2018
В России пройдет международный форум IPQuorum 2018
30.03.2018
Объявлена деловая программа IPQuorum 2018 в Калининграде
30.03.2018
Ректор РГАИС Иван Близнец: Патенты должны работать на автора
30.03.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Виктор Наумов: Между моделями "лицензия" и "услуга" будет расти антогонизм
30.03.2018
Андрей Кричевский: В интеллектуальной собственности блокчейн изменит все
30.03.2018
Фото: Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. Григорий Ивлиев: Число заявок на изобретения в сфере digital будет расти
30.03.2018
Председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов: Прорыв обеспечат технологии
30.03.2018
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Антон Алиханов - о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области