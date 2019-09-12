Новая среда и новые объекты: что происходит с интеллектуальной собственностью в цифровой среде

Как глобальный тренд развития экономики, цифровизация в серьезной степени затрагивает сферу интеллектуальной собственности. С одной стороны, результаты интеллектуальной деятельности все чаще производятся непосредственно в цифровой среде либо оборачиваются там в релевантной форме - электронные версии книг, фильмов, музыкальных произведений, дизайн-проектов и так далее. С другой стороны, в Сети возникают принципиально новые объекты, такие как массивы больших данных, геймплеи, аватарки и т. д. Кроме того, все чаще за авторством искусственного интеллекта выходят даже полноценные произведения. Как привычные и принципиально новые объекты используются в цифровой среде? Какие методики оценки можно применить к подобным нематериальным активам? Как защитить интеллектуальную собственность в Сети? Перед началом работы крупнейшей образовательной конференции в "Сколково" IP Академии на эти и другие вопросы отвечают ведущие отраслевые эксперты.

Цифровая среда не только дублирует "аналоговую" реальность, но и порождает принципиально новые объекты, многие из которых коммерциализируются уже сейчас. "Аватарки, никнеймы, геймплеи или массивы больших данных в скором времени в том или ином виде могут быть причислены к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности. Но мне кажется, не стоит стремиться адаптировать их к традиционным договорным формам обращения с "аналоговыми" объектами. Для их оборота, с моей точки зрения, больше подойдут платформенные решения, основанные на технологии распределенных реестров. Уже сейчас многие нетипичные объекты довольно оживленно покупаются, продаются и имеют реальную рыночную стоимость", - сказал советник председателя правления Фонда "Сколково" по интеллектуальной собственности Максим Прокш.

Для того чтобы сделать оборот объектов интеллектуальной собственности цивилизованным и учесть интересы игроков рынка, очевидна необходимость в профильных цифровых решениях. Одним из таких является краудлендинговая платформа CO-FI. Известно, что сегодня банки крайне неохотно принимают в качестве залога нематериальные активы, и это мало способствует развитию креативной экономики. Благодаря CO-FI, к примеру, музыкант сможет профинансировать новый альбом, заложив авторские права, а конструктор или изобретатель - привлечь инвестиции под залог патента. Вместо того чтобы добиваться благосклонности неповоротливых кредитных организаций, художники и инноваторы смогут работать с инвесторами напрямую без посредников. По словам председателя совета директоров CO-FI Александра Сухотина, "Платформа призвана решить две ключевые задачи. Во-первых, привлечь заемное и инвестиционное финансирование в сферу ИС (как банковское, так и частное). В результате это позволит простимулировать и творческую активность, и скорость оборота результатов интеллектуальной деятельности. Во-вторых, CO-FI создаст инструменты адекватной рыночной оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности для решения таких прикладных задач, как залог интеллектуальной собственности, сделки с ней, объективная оценка капитализации компаний с высокой долей нематериальных активов и другое".

Цифровая среда порождает огромное разнообразие объектов, и некоторые из них переворачивают все наши представления об интеллектуальных правах. "Самая затейная проблема - объекты, создаваемые искусственным интеллектом, - отмечает вице-президент Федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская. - Можем ли мы признать наличие объекта без субъекта? Признать субъектом машину? Наделить правами разработчика программы или пользователя оборудованием?" Пока эти вопросы остаются академическими, но очень скоро могут перейти в практическую плоскость.

Между тем в дискуссиях о статусе некоторых нематериальных активов есть разночтения. Так, управляющий партнер DeloitteLegal в СНГ Анна Костыра отмечает, что сам термин "нематериальные активы" в первую очередь относится к бухгалтерскому учету и понимается шире, чем объекты интеллектуальной собственности. В это понятие могут входить также и такие "квазиобъекты" гражданских прав, как, например, доменные имена. "Пример с доменными именами показателен: много лет идут обсуждения об их признании в качестве объекта интеллектуальных прав. Этот вопрос связан не столько с защитой прав на домены - поскольку такие права могут защищаться как в рамках недобросовестной конкуренции, так и на основании общих положений Гражданского кодекса РФ, - сколько с введением их самостоятельного оборота. То же самое применимо и к другим "квазиобъектам" правоотношений, не признанным на сегодняшний день на уровне закона", - отметила Анна Костыра.

Эксперт подчеркнула, что сейчас активно обсуждается появление не только новых нематериальных активов, но и новых интеллектуальных прав в цифровой среде. "Например, статья 11 Директивы ЕС об авторском праве на Едином цифровом рынке устанавливает исключительное право для издателей публикаций прессы в отношении использования их публикаций онлайн-сервисами, так называемый налог на ссылки", - пояснила она.

Более детально проблемы новых объектов интеллектуальной собственности участники IP Академии обсудят в рамках сессий "Новые объекты цифровой среды и медийного пространства vs классики интеллектуальной собственности", "Цифровая среда создания и использования результатов творческой деятельности", "Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов, вопросы налогообложения" и других.

Познакомиться с полной программой конференции можно на сайте https://ip-academy.ru/