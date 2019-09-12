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12.09.2019 22:50
Рубрика: Экономика

"Хлыст" пошел на повышение

В этом году объемы биржевой торговли древесиной могут вырасти в три с лишним раза
Текст: Алена Баталова
Российская газета - Спецвыпуск № 205(7963)
Объем биржевых торгов лесоматериалами в России к концу 2019 года может достигнуть 5 миллионов кубометров. Такой прогноз дал управляющий директор Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыжиков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К концу августа объемы торгов уже достигли 3 миллионов кубометров леса, при том, что за весь 2018 год через биржу было продано примерно 1,4 миллиона кубометров.

В департаменте государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов минприроды России "РГ" пояснили, что проект по организации биржевых торгов древесиной начал реализовываться с 2014 года в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина. На Санкт-Петербургской бирже сейчас торгуют 12 субъектов Федерации. По данным ведомства, объем продаж за прошлый год превысил 750 миллионов рублей, за шесть месяцев этого года он составил уже 986 миллионов.

"Мы предполагаем, что по итогам 2019 года объем торгов по лесным аукционам составит 4,5 - 5 миллионов кубометров. Выход на такие цифры стал плодом четырехлетней работы биржи над "лесным проектом": уже 24 региона подписали соглашение с нами, 12 регионов вышли на торги, выхода остальных мы ожидаем в ближайшее время", - в свою очередь рассказал "РГ" Алексей Рыжиков.

Фото: iStock
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Львиная доля леса сегодня продается с помощью электронной площадки Торг-i, а через основные биржевые торги реализуется всего несколько процентов от общего объема. Как поясняет Алексей Рыжиков, "отдельная" электронная площадка нужна для того, чтобы гослесхозы, на развитие которых и ориентирована программа, могли получить от реализации самого простого продукта максимальную прибыль, а затем провести модернизацию на эти средства.

"Лесхозы долгое время находились в экономической стагнации, и средств для глубокой переработки и повышения себестоимости продукции у них не было. Древесину реализовывали необработанной, в виде так называемого хлыста", - говорит управляющий директор биржи. Хлыст - это просто сваленное дерево с удаленной корневой системой и кроной. Если его распилить на три части, получится пиловочник, или "кругляк", а если распилить "кругляк", получится пиломатериал. "Сегодня лесхозы вне независимости от региона могут поставлять только хлыст. Наша задача - максимально эффективно его реализовать", - добавляет Алексей Рыжиков.

Отдельная электронная площадка нужна для того, чтобы гослесхозы могли получить от реализации самого простого продукта максимальную прибыль, а затем провести модернизацию на эти средства

По его словам, биржевая классика - двойной встречный аукцион, когда сделка заключается только при совпадении заявок анонимных продавца и покупателя, а прочие заявки встают в очередь, - не дает максимальной цены для продавца. А на площадке Торг-i проводятся аукционы на повышение, где продавец соглашается на наибольшую цену из предложенных.

Фото: iStock
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Алексей Рыжиков говорит, что выход лесхоза на электронные торги с его продукцией в виде хлыста (при условии, что лесхоз не заключает больше прямых договоров, "размазывающих" ликвидность) позволяет в течение буквально 3-4 месяцев повысить стоимость реализации по меньшей мере в 2,5 раза, а часто и в 5-7 раз.

На эти деньги "под присмотром" местного профильного министерства должно закупаться оборудование для глубокой переработки, лесхоз должен переходить на производство пиломатериалов и пиловочника и начинать торговать на бирже высокосортной и соответствующей государственным стандартам древесиной, резюмирует он.

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