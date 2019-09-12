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Рубрика: Спорт

ЦСКА устал побеждать

Обладатель Кубка Гагарина уступил нижегородскому "Торпедо"
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(7963)
Накануне в Континентальной хоккейной лиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Внимание болельщиков привлек визит действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА в Нижний Новогород. Армейцы начали встречу с места в карьер и сумели открыть счет благодаря броску Григоренко, который реализовал большинство. Первая двадцатиминутка закончилась в пользу ЦСКА, несмотря на то, что "красно-синим" пришлось четырежды выстоять в меньшинстве. Второй отрезок сложился удачнее для "Торпедо" - Жафяров смог сравнять счет. В третьем периоде команды не рисковали и перевели игру в овертайм.
Голкипер ЦСКА Илья Сорокин пропустил решающую шайбу в свои ворота за три секунды до конца овертайма. Фото: Михаил Синицын. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин пропустил решающую шайбу в свои ворота за три секунды до конца овертайма. Фото: Михаил Синицын.
Голкипер ЦСКА Илья Сорокин пропустил решающую шайбу в свои ворота за три секунды до конца овертайма. Фото: Михаил Синицын.

Дополнительная пятиминутка прошла на высоких скоростях, а победитель матча определился, когда до серии послематчевых буллитов оставалось менее трех секунд! Бочаров сумел переиграть голкипера армейцев Сорокина и принес "Торпедо" победу - 2:1.

На послематчевой пресс-конференции наставник ЦСКА выглядел немного расстроенным:

Фото: REUTERS
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- Проигрывать, разумеется, неприятно. Обе команды сыграли в открытый хоккей, было много моментов, здорово сыграли вратари. Как только начнем подчинять свои амбиции командным интересам, все получится. Лучше всего это происходит через поражения, они очень мотивируют.

Также стоить отметить третье подряд поражение магнитогорского "Металлурга", который возглавил экс-наставник сборной России Илья Воробьев. На сей раз "Магнитка" в гостях была бита "Нефтехимиком". В составе хозяев шайбами отметились Зак Митчелл, Тимур Хафизов и Павел Порядин.

Комментируя очередную неудачу магнитогорского клуба, Илья Воробьев назвал причины плохой игры:

- У нас в предсезонке было девять травм. Команда не подготовлена. По движению видно, что его нет просто. Новый тренер пришел, и на морально-волевых сыграли с "Автомобилистом". Ребята, конечно, старались, но без "физики", без движения в современном хоккее делать нечего. Мы выберемся, команде просто нужно время. Сейчас игры через день, особо и не потренируешься.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА Спортивные организации Хоккейные клубы "Торпедо" Спортивные организации Хоккейные клубы "Металлург" Магнитогорск Спортивные организации Хоккейные клубы "Нефтехимик"
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