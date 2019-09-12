Закон Пензенской области от 30 августа 2019 года № 3381-ЗПО "О внесении изменения в статью 1 Закона Пензенской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области, применяемой для установления социальной доплаты к пенсии"

Принят Законодательным Собранием Пензенской области 23 августа 2019 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Пензенской области от 16 сентября 2009 года № 1780-ЗПО "О величине прожиточного минимума пенсионера в Пензенской области, применяемой для установления социальной доплаты к пенсии"(Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области, 2009, № 18; 2010, № 28 часть 1; 2011, № 38; Пензенские губернские ведомости, 2012, № 105; 2013, № 107; 2014, № 59; 2015, № 63; 2016, № 64; 2017, № 76; 2018, № 63) изменения, заменив цифры "2019" цифрами "2020".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев

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