Пистолет "Удав", разработанный Центральным НИИ точного машиностроения, прошел войсковые испытания. Об этом сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

Неоднократно проговаривалось, что новый пистолет полностью заменит пистолет Макарова - ПМ. Впрочем, сегодня это кажется уже не столь очевидным. "Удав" действительно самый мощный пистолет из всех, созданных в СССР и России. Его пуля калибра 9х21 мм в упор легко пробивает практически все бронежилеты.

Однако многие специалисты пришли к выводу, что замене "Макарова" на "Удав" могут помешать как раз его избыточная мощность и дороговизна. Пистолет действительно не дешев, а налаживание массового выпуска боеприпасов, подходящих только для "Удава", может оказаться просто нерентабельным. Как показывает опыт, в реальных боевых действиях офицеры предпочитают держать в руках все-таки автомат, а не пистолет. Заменить ПМ может новый пистолет Лебедева ПЛ-14, созданный в концерне "Калашников". Он имеет "серийный" калибр 9х19 мм, то есть недостатка в дешевых боеприпасах для него не будет. При испытаниях показал высокую надежность. Отзывы даже самых придирчивых боевых офицеров, которым удалось пострелять из ПЛ-14, самые восторженные. А вот "Удав" вполне может выпускаться малыми сериями для хорошо экипированных спецподразделений и Федеральной службы охраны.