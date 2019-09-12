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12.09.2019 13:30
Рубрика: Экономика

"Почта России" начала тестировать грузовик на газомоторном топливе

Текст: Юлия Кривошапко

Тестирование нового грузовика Hyundai HD78 на сжатом природном газе проходит в рамках программы "Почты России" по обновлению собственного автопарка. Цель эксперимента - повышение экономической эффективности эксплуатации автомобильного транспорта и снижение его воздействия на окружающую среду.

"Почта России" эксплуатирует более 17 тысяч единиц техники на маршрутах в 85 регионах России. Использование природного газа (метана) в качестве топлива сможет на треть повысить экономическую эффективность эксплуатации автомобильного транспорта. При этом воздействие на природную среду может быть сокращено вдвое. При сгорании газа выброс токсичных вредных веществ снижается до 10 раз, а в выхлопе полностью отсутствуют сажа и соединения серы, отмечается в сообщении почтового предприятия.
Такси перейдут на газомоторное топливо

Помимо этого, использование природного газа в качестве моторного топлива является и мировым трендом. В более чем 80 странах мира автомобили на альтернативных источниках энергии активно используются в коммерческих целях, а их общее число превышает отметку в 50,3 миллиона единиц. Немалую роль в этом сыграли аспекты безопасности: газомоторное топливо менее подвержено возгоранию при ДТП, а хищение природного газа из топливного бака автомобиля практически невозможно.

"Для "Почты России" рациональное использование энергоресурсов является неотъемлемой частью долгосрочной стратегии развития. В блоке логистики этой теме, наряду с приоритетными вопросами сокращения сроков доставки отправлений, уделяется особое внимание", - отметил заместитель генерального директора "Почты России" по логистике Игорь Чебунин.

Экономика Отрасли Связь Общество Экология Компании Связь Почта России
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