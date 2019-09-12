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12.09.2019 12:58
Рубрика: Общество

Ученые сообщили о парадоксальной пользе зеленого сока

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые из университетской клиники Вюрцбурга и Гогенгеймского университета (Германия) сообщают о парадоксальном свойстве нитратов в зеленом овощном соке - полезном для здоровья полости рта. В исследовании говорится о поразительном антимикробном эффекте: двухнедельное употребление зеленого овощного сока значительно уменьшает воспалительные процессы в деснах при хроническом гингивите.

Нитраты, азотистые соединения, играют важную роль в развитии и здоровье растений. Они накапливается в листьях, поэтому многие листовые овощи: руккола, шпинат, мангольд, различные листья салата - это наиболее важные источники нитратов в питании человека.

Фото: pixabay.com
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"Нитрат сам по себе не вреден для здоровья", - утверждает профессор Рейнхольд Карл. Вредны для здоровья чрезмерно высокие уровни нитратов, поскольку пищеварительные процессы превращают нитраты в нитриты, оксиды азота и так называемые нитрозамины. "Нитрозамины считаются канцерогенными и приводят к развитию рака пищевода и желудка", - говорит Ивонн Джокель-Шнайдер из университетской клиники Вюрцбурга. Однако результаты одного из исследований поразили немецких ученых тем, что проблемный ингредиент способен оказывать и благотворное влияние.

Команда специалистов из университетской клиники Вюрцбурга и Гогенгеймского университета исследовала влияние сока рукколы и шпината на здоровье зубов. В эксперименте участвовали 44 пациента с хроническим гингивитом - им в течение 14 дней ежедневно давали овощной сок. 23 участника исследования пили овощной сок с нитратами, у остальных в стакане был сок, из которого природный нитрат отфильтровали.

Спустя две недели стоматологи отметили, что у испытуемых, которые получали нитратсодержащий овощной сок, заметно уменьшились симптомы гингивита. Ульрих Шлагенхауф, соавтор исследования, говорит, что "ученые были поражены различиями в результатах". В той группе, участники которой пили сок без нитратов, улучшений в течении заболевания не было. А по улучшению здоровья у 23 испытуемых ученые говорят о статистически значимом результате.

Фото: patat/iStock
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Антимикробный эффект в полости рта вызван тем, что около четверти поглощенного с пищей нитрата поступает через пищеварительную систему в кровь и оттуда - в слюнные железы. Это приводит к высокой концентрации нитратов во рту, даже через несколько часов после употребления овощного сока.

Бактерии во рту, горле и межзубных пространствах превращают нитрат в нитрит. "С одной стороны, он обладает антимикробным действием и, ингибируя вредные бактерии, может способствовать облегчению гингивита. С другой стороны, он превращается в оксид азота (NO). Считается, что NO снижает кровяное давление, способствует циркуляции крови и противовоспалительным процессам в организме", - сообщают ученые.

Авторы исследования утверждают, что результаты их работы "должны стимулировать дебаты о пользе нитратов из растительной пищи".

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