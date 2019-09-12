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Рубрика: Спорт

И снова клубная жизнь

После двухнедельной паузы возобновляются матчи Российской премьер-лиги
Текст: Илья Зубко (Блог автора: Facebook) , Артур Нанян (Блог автора: Facebook)
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(7963)
12 сентября вечером матчем "Зенит" - "Арсенал" стартует программа 9 тура Российской премьер-лиги. Тура, который может оказаться богатым на сенсации.
Сегодняшний матч с "Арсеналом" станет для Артема Дзюбы третьим за последнюю неделю. Фото: РИА Новости. Сегодняшний матч с "Арсеналом" станет для Артема Дзюбы третьим за последнюю неделю. Фото: РИА Новости.
Сегодняшний матч с "Арсеналом" станет для Артема Дзюбы третьим за последнюю неделю. Фото: РИА Новости.

Двухнедельная пауза в чемпионате, связанная с матчами сборных команд в отборе на Евро-2020, - настоящая головная боль для клубных тренеров. Особенно это касается топ-клубов, которые делегируют в сборные чуть ли не половину игроков основного состава. Получается, что лидеры работают эти дни под началом других специалистов, по другим методикам, решают иные задачи. Кто-то травмировался, кто-то устал, кто-то просидел в сборной на скамейке и утратил игровой ритм. Привести их в чувство надо максимально быстро. Взять тот же "Зенит" - его игроки вернулись в Питер во вторник, а матч чемпионата стоит в календаре в пятницу. То есть всего два дня на нормальную подготовку.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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С календарем, к слову, отдельная история. Расписание матчей 9-го и последующих осенних туров Премьер-лига обнародовала в ночь с 7 на 8 сентября, то есть менее чем за неделю до игр. Изначально публике обещали сделать это 5 сентября, что тоже, в общем, поздновато. Но в итоге в процесс активно вмешались наши участники Лиги чемпионов - "Зенит" и "Локомотив". Они пытались получить максимально удобный график и согласование календаря затянули до последнего.

Насколько эти методы российским представителям в главном еврокубке помогут, покажет только время. Пока же любопытно понаблюдать, подарит ли нам предстоящий тур сенсации. Тем более что явного центрального матча нет, а лидеры встречаются с командами менее статусными.

В беседе с "РГ" экс-главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев подчеркнул, что паузы на матчи сборных хуже всего влияют именно на лидеров чемпионата.

Тяжело готовить команду после паузы?

Андрей Кобелев: Конечно, клубным тренерам приходится трудно. Футболисты из сборных возвращаются в разном состоянии. Кто-то их них провел оба матча, а кто-то сидел на скамейке. Это уже проблема, потому что надо привести всех к общему знаменателю. Плюс не будем забывать о перелетах. Все это влияет на подготовку, причем не лучшим образом. И речь в основном идет о лидерах чемпионата, у которых чуть ли не все игроки выступают за сборные.

В связи с этим стоит ожидать сенсаций в ближайшем туре?

Андрей Кобелев: Так по статистике всегда после пауз бывают неожиданные результаты. Здесь ведь еще помимо физической усталости есть и психология: кто-то со своей сборной проиграл, а другой - победил. При подготовке тренеры учитывают все эти факторы.

В последние дни Юрий Семин активно жалуется на календарь, называя его беспощадным для наших клубов. Согласны с ним?

Андрей Кобелев: Каждый тренер хочет, чтобы у его команды было удобное расписание. Чтобы ты успел потренироваться, выбрать нужную тактику, состав. Но если ты участвуешь в Лиге чемпионов, то должен быть готов к любому календарю. В этом плане "Локомотиву" еще повезло. А вот "Краснодару", который с начала июля провел уже 12 матчей, не позавидуешь.

"Локомотиву" и "Зениту" на следующей неделе стартовать в Лиге чемпионов. Может, им стоит поберечь некоторых игроков в этом туре?

Андрей Кобелев: Думаю, такого не будет. Конечно, можно дать отдохнуть тем, кто много играл в последнее время. Но у "Локомотива" с "Зенитом" такие составы, что они могут спокойно заменить 1-2 футболистов. Уверен, ни Семин, ни Семак не будут жертвовать чемпионатом.

Отметим, что 9-й тур завершится только в понедельник, и сразу двумя матчами. "Динамо" примет "Уфу", а "Ростов" сыграет с "Ахматом". Ни одна из этих команд в еврокубках не участвует, и зачем было назначать такие матчи на будние дни в ущерб интересов болельщиков, остается загадкой. Но порочная практика футбола по понедельникам в Премьер-лиге применяется не первый год, и отказываться от нее, очевидно, никто не собирается.

Где будем смотреть

13 сентября, пятница, Матч Премьер

19.45 "Зенит" - "Арсенал". Прямая трансляция.

14 сентября, суббота, Матч Премьер

15.55 "Спартак" - "Урал". Прямая трансляция.

18.45 "Сочи" - "Локомотив". Прямая трансляция.

15 сентября, воскресенье, Матч ТВ

16.25 "Тамбов" - ЦСКА. Прямая трансляция.

Матч Премьер

13.55 "Оренбург" - "Рубин". Прямая трансляция.

18.45 "Краснодар" - "Крылья Советов". Прямая трансляция.

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