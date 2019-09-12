Посольство РФ в Непале предупредило о риске заражения лихорадкой денге

Посольство России в Непале предупредило российских граждан о повышенном риске заражения лихорадкой денге на территории страны. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице дипмисии в Facebook.

Число инфицированных в Непале уже приблизилось к 10 тысячам человек. Фиксируются случаи летального исхода. "Настоятельно рекомендуем воздержаться в ближайшее время от посещения южных районов Непала", - говорится в публикации.

Напомним, денге - вирусная инфекция, преобладающая в тропических и субтропических регионах. Она широко распространена в Юго-Восточной Азии. Передается заболевание с укусами москитов. Его симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Всемирная организация здравоохранения причисляет денге к одной из главных угроз для здоровья человека, пишет ТАСС.