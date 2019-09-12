Программа "Он и Она" с Сухоруковым пройдет на канале "ТВ Центр"

Народный артист РФ Виктор Сухоруков - гость программы Киры Прошутинской "Он и Она" - "ТВ Центр", 20 сентября в 23:10

Виктор Сухоруков - и как актер, и как человек - редкий. Кто еще, как не он, может просто сказать: "Да, я гениальный!" И ведь не поспоришь… Сухоруков станет новым гостем Киры Прошутинской в программе "Он и Она". В разговоре с ведущей актер вспомнит о многом. Например, почему в детстве ощущал себя одиноким и даже придумал себе такую жизнь, в которой хотел бы оказаться. В Орехово-Зуеве, где он рос, "была казарма, - так рассказывает Сухоруков о своем доме. - По литературному - барак. 116 комнат. Здание было буквой Т. А там комната в 17 метров. Мама, папа, брат, сестра, клопы…" Зато теперь в его родном городе ему установили прижизненный памятник. Сам Виктор Иванович относится к этому иронически.

В программе Сухоруков довольно откровенно рассказывает о себе. Например, как стыдился своего детства. Вспоминает, какой была учеба во ВГИКе, рассказывает о службе в Театре Петра Фоменко. Честно признается, что именно во время работы в театре у него возникла крепкая дружба с "зеленым змием". "Я пил со всеми в театре, кроме секретаря парткома. Меня выгнали - поделом! И в этом мой талант, что я не отрицаю, ни на кого не сваливаю свою вину".

Артист работал грузчиком, посудомойкой, помогал бывшим коллегам торговать овощами в ларьке и даже бомжевал… Правда, именно в тот момент в его жизни случилась любовь, и Виктор Иванович даже успел сделать предложение одной женщине. А завязал он со своей пагубной привычкой в один момент. После чего это произошло? Как Сухоруков "проверял" любовь к себе Петра Фоменко? Почему не уехал из Ленинграда - города, который его "так и не полюбил"?

"Да, я талантливый, гениальный, - говорит он о себе Прошутинской. - Да, я знаменитый. Вы мне об этом говорите, а я хочу с этим соглашаться! Я не буду кокетничать и говорить: "Ой, да ладно, бросьте…" Сегодня я востребован, особенно в театральной жизни. У меня много предложений, и это тоже успокаивает меня... Мой родной театр - Моссовета. У меня там шикарные роли! Я играю с наслаждением и великой усталостью в театре Вахтангова, куда я зашел третий раз за свою московскую жизнь, и в антрепризе".

Ведущая спросила Сухорукова и о новых киноработах. "В сентябре я закончу фильм "Огонь" и приступаю к съемкам у Прошкина Александра Анатольевича в фильме "Сарматы".

Кира Прошутинская умеет задать вопрос - вот еще одна цитата из программы: "Алексей Балабанов сделал вас известным. Но в то же время мог на всю жизнь оставить за вами два амплуа: безумца и бандита. Долго ли вы были зависимы от этого режиссера?"

"Никогда не был зависим. Он меня звал, а я шел за ним. Но, самое удивительное, он меня породил, он же со мной и простился. Не я от него ушел, он сам от меня отказался. Но за месяц до смерти позвонил и сказал: "Витенька, и все-таки мы - родные люди"… Это было счастье, послание от него".

Важны ли для Виктора Сухорукова главные атрибуты актерской профессии: награды и премии? Обидчивый ли он человек? И часто ли его обижают? Согласился ли бы он променять друга-режиссера ради участия в другом, более интересном проекте? Почему свою жизнь не мыслит без "чуда, чудес и чудесиков"? Просмотр программы с такими участниками духовно обогатит любого, кто включит телевизор.

Премьера документального фильма "Владимир Меньшов "Кто сказал: "У меня нет недостатков?" - на Первом канале, 21 сентября в 10:15

Авторы говорят, что новая картина о Владимире Меньшове - это фильм о счастливом упрямстве. О человеке, который многого добился в своей жизни вопреки неверию в его силы окружавших его людей. Однако именно он, Владимир Меньшов - режиссер, взявший "Оскара". Режиссер, знаменитые фильмы которого до сих пор не сходят с телевизионных экранов многих стран, снял всего лишь шесть игровых фильмов, из которых один дипломный и короткометражный, другой до сих пор незавершенный еще с 2008-го года. Получается четыре. Всего четыре полных метра. И сто девять (!) ролей в кино. В фильме участвуют: Владимир Меньшов, Вера Алентова, Юлия Меньшова, Игорь Гордин, Андрей Гордин, Таисия Гордина, Александр Михайлов, Карен Шахназаров, Раиса Рязанова, Сергей Никитин и другие.

Канал также повторит документальный фильм "Любовь и голуби. Рождение легенды" (21 сентября в 12:15). Приурочены эти показы к юбилею. В этом году советскому и российскому "оскароносцу", создателю фильмов "Розыгрыш", "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-Мырли" Владимиру Меньшову исполняется 80 лет.

Канал "ТВ Центр" посвятил дате документальный фильм "Владимир Меньшов. Один против всех", который зрители увидят в день его рождения - 17 сентября. На "России К" - документальный фильм "Монологи кинорежиссера", 20 сентября в 20:35, и художественный фильм "Человек на своем месте", 20 сентября в 21:35 (повтор 21 сентября в 08:10).