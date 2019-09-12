Путин поздравил Роднину с юбилеем

Президент поздравил трехкратную олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Ирину Роднину с 70-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава государства назвал Роднину "ярким, талантливым человеком с активной жизненной и гражданской позицией". Владимир Путин уверен, что спорт закалил ее характер. Президент отметил ее способность преодолевать себя и смело идти вперед к намеченным целям.

Путин отдельно выделил блестящую, истинно "чемпионскую" спортивную биографию чемпионки, ее триумфальные победы.

"И конечно, столь неординарные личные качества, энергия и работоспособность на протяжении многих лет помогают вам в парламентской, законотворческой деятельности, в реализации значимых общественных инициатив", - заключил глава государства.