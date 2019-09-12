Более 66% предпринимателей не одобряют введение четырехдневной рабочей недели, показал опрос, проведенный московским отделением "ОПОРы России" по заказу "РГ".

Каждый четвертый (24%) напротив считает, что сокращенная рабочая неделя позитивно скажется на экономике России в целом и их бизнесе в частности. Каждый десятый бизнесмен относится к идее нейтрально.

Большинство опрошенных (65%) выразило мнение, что введение четырехдневной рабочей недели не будет полезным и осложнит экономическую ситуацию в России, снизит количество контактов с зарубежными партнерами. Лишь 18% ожидают позитивного эффекта от введения рабочей недели в виде повышения продуктивности работы сотрудников и эффективности бизнеса. 17% респондентов уверены, что введение четырехдневной рабочей недели никак не повлияет на экономику России и их бизнес в частности.

Среди главных опасений бизнеса: увеличение издержек предприятий, снижение корпоративной доходности, падение средних доходов населения, замедление темпов роста экономики и снижение производительности труда. В графе "другое" предприниматели предположили, что введение четырехдневной рабочей недели может быть чревато увеличением числа пьющих россиян и бытовых преступлений.

"Введение четырехдневной рабочей недели с нашим уровнем экономики и с нашей эффективностью работы даже не следует обсуждать. Это нереально, и кажется отводом глаз от существующих проблем, - полагает Алексей Петропольский, руководитель бюро по защите прав предпринимателей столичного отделения "ОПОРы России". - Бизнес против введения сокращенной недели, потому что это приведет к серьезным проблемам вплоть до закрытия предприятий. Снизится уровень заработной платы, и как следствие покупательная способность населения, которая и так оставляет желать лучшего". В случае принятия закона о введении четырехдневной рабочей недели предприниматели вряд ли будут его придерживаться, уверен Петропольский.

Ранее опрос HeadHunter по просьбе газеты "Ведомости" показал, что 72% работодателей не рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю, так как видят в этом больше минусов, чем плюсов. Основным недостатком перехода на четырехдневную рабочую неделю, по мнению 48% работодателей, является снижение зарплаты сотрудников, сокращение производительности (38%), переработки и выгорание (37%), вынужденный наем новых людей (23%). Не видят недостатков лишь 10% работодателей, причем среди московских компаний эта доля выше - 21%. Рассматривают переход на укороченную неделю в ближайшие 1-2 года лишь 12% опрошенных работодателей. В долгосрочной перспективе рассматривающих сокращение рабочих дней еще меньше - лишь 8%. Почти треть компаний затруднились ответить на этот вопрос.