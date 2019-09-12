Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР

Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 "Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины".

Инициативу поддержали 214 народных избранников при минимально необходимых 226, передает издание Укринформ. По мнению некоторых парламентариев, принятие такого закона могло вызвать правовую неопределенность.

Законопроект, в частности, предполагал отменить действие на территории Украины законодательства СССР и УССР, кроме актов, связанных с обретением Украиной независимости и другими важными вопросами.