Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению

Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский. За документ проголосовали 316 депутатов при необходимых 226 голосах, сообщает ТАСС.

В случае окончательного принятия документ позволит закрепить на законодательном уровне разработку и утверждения Плана обороны Украины президентом. Это обстоятельство вызвало критику со стороны парламентариев от партии "Батькивщина". Они настаивают на том, что план, прежде всего, должен рассматриваться Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Оппоненты Зеленского предложили альтернативный законопроект, однако профильный комитет Рады рекомендовал одобрить вариант, инициированный главой государства. Напомним, законопроект разработан министерством обороны Украины с целью проведения первоочередных мероприятий "по обеспечению правового режима военного положения в отдельных регионах Украины".