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Рубрика: Общество

Ракету "Союз" для коммерческих запусков сделают дешевле

Текст: Александр Емельяненков
На базе известной и активно используемой российской ракеты "Союз-2.1б" создается модификация ракеты-носителя "Союз-2М" - без разгонного блока "Фрегат". По словам Александра Серкина, генерального директора GK Launch Services (АО "Главкосмос Пусковые Услуги" - дочерняя структура Роскосмоса), это делается для снижения стоимости запуска коммерческих спутников и сохранения за Россией своей ниши на этом рынке услуг.

А конкуренция здесь с каждым годом нарастает, что подтвердила проходившая недавно в Париже конференция World Satellite Business Week. Именно там, как сообщает РИА Новости со ссылкой на портал spacenews​​​.com, глава GK Launch Services сообщил, что в Роскосмосе "работают над путями снижения стоимости пусков". К примеру, вариант модификации "Союза-2М" (без использования разгонного блока "Фрегат") позволит вывести на солнечно-синхронную орбиту до 3 тонн полезного груза "всего" за 30 миллионов долларов.

Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС
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Год назад, в октябре 2018-го, та же GK Launch Services сообщала, что стоимость коммерческого пуска ракеты "Союз-2" с блоком "Фрегат" составляет 48,5 миллиона долларов, а без "Фрегата" - 35 миллионов. И такие ценовые подвижки уже находят практический интерес у существующих и потенциальных клиентов. Буквально только что подписан контракт с индийской компанией Pixxel на запуск их первого демонстрационного космического аппарата с космодрома Байконур на ракете "Союз" во втором-третьем кварталах 2020 года.

Заметим, что Pixxel - это крупная космическая компания, которая разрабатывает спутниковую группировку дистанционного зондирования Земли, чтобы обеспечить круглосуточное глобальное покрытие.

"Мы выбрали компанию GK Launch Services, потому что она предлагает заказчикам все услуги в формате единого пакета, в том числе прозрачные и стандартные решения по страхованию вместе с пусковыми услугами", - так прокомментировал заключенный контракт генеральный директор Pixxel Авайс Ахмед​​​.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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И сегодня же, 12 сентября, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что новые, проектируемые сейчас российские ракеты "Союз-5" и "Союз-6" будут готовы в буквальном смысле "драться" за коммерческий рынок запусков с зарубежными носителями. Такие его слова и видео опубликованы на сайте "Роскосмос ТВ"​​​.

Об этих ракетах известно, что "Союз-5" разрабатывается с 2016 года (контракт подписан в 2018 году) на замену ракетам "Зенит". Ее первый старт планировался на 2022 год, но недавно был перенесен на 2023 год.

Недавно появилась информация и о разработке "Союза-6". На ее первой ступени предлагается использовать двигатель РД-180 - почти вдвое меньшей мощности, чем РД-171 на "Союзе-5". По этой причине "Союза-6" сможет поднять на низкую околоземную орбиту только 9 тонн, в то время как у "Союза-5" полезная нагрузка - 17 тонн. Но для большинства коммерческих запусков такая мощь (а значит, и дороговизна) не требуется.

Тем временем

С начала 2000-х Россия уверенно лидировала по количеству космических запусков, включая коммерческий рынок пусковых услуг. На наши "Протон-М", "Союз" и другие носители приходилось более половины всех коммерческих пусков в мире.

Однако с 2014 года доля России стала снижаться - наиболее выгодные заказы стала "отъедать" американская SpaceX. В 2016-м Россия уступила по общему количеству пусков США и Китаю, заняв третье место.

Дальше - больше. В 2017 году всего одна коммерческая компания SpaceX со своей ракетой Falcon 9 лишь немного уступила по количеству пусков всей российской космической программе. А уже в 2018-м SpaceX запустила в космос больше ракет, чем вся российская космическая отрасль, включая пуски в интересах Минобороны и с французского космодрома Куру.

Общество Космос Запуски "Союзов"
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