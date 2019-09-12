"Аэроэкспресс" запустит регулярные автобусы из Москвы в Шереметьево

Компания "Аэроэкспресс" запустит автобусное сообщение от станции метро "Ховрино" до терминалом В аэропорта "Шереметьево", сообщили в транспортной компании.

"Экспресс-автобусы большой вместимости соединят крупный транспортно-пересадочный узел Ховрино и Северный терминальный комплекс (СТК) аэропорта уже осенью", - говорится в сообщении.

Конкретное время запуска маршрута в компании пока не уточняют.

Автобусы будут ходить по платной трассе М11. Стоить проезд будет стоить 150 рублей в одну сторону. Ходить автобусы будут без дополнительных остановок в пути, так что поездка займет около 20 минут, обещают в "Аэроэкспрессе". Курсировать автобусы будут с интервалом в 15 минут. Поезда к терминалу В пока не ходят.

"Сейчас СТК не обеспечен качественным общественным транспортом, который мог бы быстро доставить пассажира напрямую из города. Экспресс-автобусы от крупного транспортно-пересадочного узла Ховрино, который находится в непосредственной близости от платной трассы - это наиболее удобный способ добраться до терминала В из Москвы в условиях нынешнего развития транспортной инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Аэроэкспресс" Алины Бисембаевой.