Алексей Шапошников: Политический ландшафт Мосгордумы стал разнообразнее

Впечатлениями о прошедшей в столице избирательной кампании и ближайшими планами поделился с корреспондентом "РГ" вновь избранный депутатом председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Алексей Валерьевич, сейчас, пока новая Дума не приступила к своим обязанностям, вы просто депутат или по-прежнему ее председатель?

Алексей Шапошников: До первого заседания нового созыва все депутаты исполняют свои обязанности как члены и председатели думских комиссий, в том числе и я.

В 2014 году, когда вы баллотировались первый раз в состав столичного парламента, вы шли от партии "Единая Россия", а сейчас были самовыдвиженцем. Сложнее победить?

Алексей Шапошников: Перед избирательной кампанией "Единая Россия" провела конференцию и поддержала самовыдвиженцев. Я не скрывал свою партийную принадлежность. В заявлении и на информационном избирательном плакате было указано: я состою в столичном отделении ЕР. Выборы были высококонкурентными. Но я все пять лет работал в своем округе. В предвыборный период провел сотни встреч, прошел каждую улицу, каждый двор, каждый подъезд. Хорошо знаю жителей своих районов, чуть ли не с каждым теперь здороваюсь за руку.

Состав новой Думы заметно отличается от прежней. Вместо малочисленной фракции коммунистов в ней сейчас 13 представителей КПРФ, по три человека от "Яблока" и "Справедливой России", плюс самовыдвиженка Дарья Беседина, поддерживающая эту партию. В общей сложности 20 человек. Вот такая ощутимая оппозиция, хотя 25 человек - большинство, все-таки по-прежнему за "Единой Россией". Как вам представляется работа в такой разноплановой Думе?

Алексей Шапошников: Политический ландшафт Московской городской Думы действительно стал более разнообразным. Как будем работать? Нормально и конструктивно. Как в любом парламенте. Как в Государственной Думе. Уверен, будет больше дискуссий, они станут ярче и интереснее. Главное, чтобы результат работал на благо Москвы и москвичей. Для того и избирали городской парламент.

Назову в первую очередь наш региональный закон, который сохранил все пенсионные льготы и добавил новые для людей предпенсионного возраста

Было немало разговоров: а зачем и кому нужна Мосгордума? Вы можете привести в пример законы, разработанные Мосгордумой, которые реально изменили жизнь столицы?

Алексей Шапошников: Любой городской закон в той или иной мере меняет жизнь Москвы. Если же говорить о знаковых, назову в первую очередь наш региональный закон, который сохранил все пенсионные льготы и добавил новые для людей предпенсионного возраста, когда на федеральном уровне был изменен пенсионный возраст и проведена пенсионная реформа.

Важные новации были внесены в Избирательный кодекс столицы. Они направлены прежде всего на установление дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан. Общественная палата Москвы наделена правом назначения наблюдателей в избирательные комиссии. Исключен институт голосования по открепительным удостоверениям, уточнен порядок получения сведений об избирателях для составления списка избирателей. Москвичи, находящиеся в день голосования за городом, могут спокойно проголосовать. Для этого Мосгоризбирком наделен полномочием по образованию избирательных участков за пределами территории Москвы - так называемых "дачных избирательных участков".

Безусловно, не могу не отметить закон о реновации - уникального проекта, не имеющего аналогов в мире.

Да, хотя сначала саму идею реновации москвичи восприняли с настороженностью. А сегодня, спустя два года, когда программа уже реализуется, есть дома, которые пытаются попасть в нее даже через суд. Как удалось изменить так кардинально отношение к ней горожан?

Алексей Шапошников: Депутаты поработали над тем, чтобы донести до жителей все плюсы этой программы. Мосгордума приняла ключевой городской закон о 12 гарантиях при осуществлении реновации жилищного фонда в Москве. В этом документе отражены практически все основные пожелания москвичей, высказанные в ходе встреч и в обращениях.

Важно, что жителям гарантируется равнозначная квартира в том же районе, где они проживают сейчас. При желании можно получить равноценную компенсацию. Те, у кого квартира находится в социальном найме, смогут выбрать между оформлением в собственность и сохранением найма. Очередники смогут улучшить свои жилищные условия вне очереди. Дома, вошедшие в программу реновации, освобождаются от уплаты взноса на капремонт. В новых квартирах гарантирована улучшенная отделка. Малообеспеченным москвичам будет оказана помощь при переезде.

Одна из самых важных гарантий закона - переезд в границах одного района, хотя раньше по московскому законодательству предполагался переезд и в соседние районы. Сейчас эта норма не распространяется только на ЦАО, ЗелАО и Новую Москву.

Как известно мэр каждый год отчитывается перед депутатами Мосгордумы. Есть польза от этих отчетов?

Алексей Шапошников: Эта информация дает депутатам понимание, как город развивался за прошедший год и как стратегически планирует развиваться дальше - конкретно по каждой отрасли. После этого мы переходим к рассмотрению бюджета, где эти планы подкреплены цифрами. Кстати, осенняя сессия уже началась, и традиционно в первую очередь мы рассмотрим главный документ - закон о бюджете города Москвы.

Новый состав депутатов начнет работу с нуля или есть проекты законов, работа над которыми началась, но не закончена?

Алексей Шапошников: Мосгордума продолжит выступать с законодательными инициативами на федеральном уровне. Речь идет прежде всего о создании безопасных и комфортных условий жизни людей, здоровье наших граждан.

Столичный парламент 6-го созыва предложил решения по регулированию проблемы "вейпов", защите медиков, запрете "алкоэнергетиков". Именно Мосгордума подняла эти общественно значимые вопросы и нашла поддержку у своих коллег из региональных парламентов, в Госдуме и Совете Федерации.

Вместе с Советом законодателей Центрального федерального округа продолжим добиваться решения проблемы опасной езды на подножках и крышах общественного транспорта ("зацепинга"), что позволит сохранить сотни жизней наших подростков.

Наша законодательная работа, несмотря на выборы, не прекращалась. Уже осенью мы вернемся к одному из самых актуальных законопроектов, касающихся регулирования работы детских комнат в торговых центрах. Дело в том, что сейчас отсутствуют какие-либо правила. Получается, что родители, отправляясь за покупками, оставляют ребенка на работников, у которых может оказаться, например, судимость или серьезное заболевание. Считаем необходимым законодательно закрепить, что к работе по временному присмотру за детьми в игровых комнатах не должны допускаться лица, ранее имевшие проблемы с законом. Кроме этого, в обязательном порядке аниматор должен иметь медицинскую книжку, как и воспитатель.

Будет ли Мосгордума работать над правилами для персонального транспорта на электротяге?

Алексей Шапошников: Да, эта работа продолжится. Сегвеев, гироскутеров, моноколес и других популярных средств передвижения становится все больше, а вместе с ними увеличивается и количество несчастных случаев с участием пешеходов - носятся на таком "транспорте" со скоростью до 70 км в час. При этом правила использования новомодных транспортных средств в действующем законодательстве никак не закреплены. Безусловно, требуется детальная проработка данного вопроса и внесение изменений в ПДД.

Уже осенью мы вернемся к одному из самых актуальных законопроектов, касающихся регулирования работы детских комнат в торговых центрах

Планируем также продолжить работу по ужесточению ответственности за пособничество в незаконной миграции. Есть интересные предложения по введению льгот для рыбаков-пенсионеров - этот вопрос нужно обсудить с коллегами из Мособлдумы.

И когда же новая Мосгордума приступит к своим обязанностям?

Алексей Шапошников: Это произойдет на ее самом первом заседании, дату которого назначит в своем указе мэр Москвы Сергей Собянин в соответствии с Уставом города.