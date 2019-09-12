Есть стабильность, а роста нет. Поискам причины этого явления было посвящено пленарное заседание Московского финансового форума. Быстро стало ясно, что одно из основных условий - это инвестиции. Причем не только государственные, но и частные.

"Безусловно, нужно улучшать условия гарантий для инвесторов, - констатировал, открывая дискуссию премьер-министр Дмитрий Медведев. - Мы, скажем прямо, с большим трудом, но практически завершаем работу над законопроектом о защите и поощрении капитальных вложений. Обсуждали его многократно. Даже у меня три или четыре совещания на эту тему прошло. В этом законе предлагаются довольно важные решения".

Первая, по словам главы правительства, касается законодательных гарантий стабильности условий ведения бизнеса. Она предполагает, что любые законы и нормы, предполагающие дополнительные издержки, ограничения работы или ужесточение ответственности, будут вводиться только по прошествии определенного периода. "То есть принятие этих мер должно быть отложено", - подчеркнул премьер-министр. Длительность отсрочки как раз должна позволить бизнесу адаптироваться к новым условиям, пояснил председатель правительства.

Второе - это особые условия для тех, кто запустит к определенному сроку крупные инвестиционные проекты. В этом случае они могут рассчитывать на отдельные, особые условия. "По этому поводу была довольно активная дискуссия", - сказал Дмитрий Медведев.

Чрезвычайно важно, что даже если государство что-то не сделало или пересмотрело законодательство, при наличии соглашения интересы инвестора будут защищены лучше, потому что такого рода договор носит, как говорят юристы, гражданско-правовой характер и подлежит защите в суде, добавил глава правительства.

"Рассчитываю, что законопроект в ближайшее время будет окончательно подготовлен, согласован, и мы внесем его в Государственную Думу. Он позволит привлечь в экономику страны не менее 20 триллионов рублей, в том числе в рамках реализации нацпроектов", - отметил Дмитрий Медведев.

Российский бизнес хранит на депозитах в банках около 28 триллионов рублей

Премьер-министр пообещал, что правительство и дальше будет формировать справедливые конкурентные условия, снижать административную нагрузку на предпринимателей.

Российский бизнес хранит на депозитах в банках около 28 триллионов рублей, озвучил впечатляющую цифру первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. "Правительству нужно принять меры, чтобы эти деньги шли в экономику. Почему они не идут сейчас? - задал вопрос Силуанов и сам же на него ответил: - Предприниматели должны поверить, что их вложения дадут стабильный результат и доход".

По его словам, законопроект о защите инвестиций, который гарантирует неизменность условий ведения бизнеса, будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию. "Это должно дать гарантии инвестициям, которых мы ждем. Их объем у нас варьируется в пределах 20-21 процента ВВП - это мало. Задача - увеличить до 25% и более", - отметил Силуанов.

Рост российской экономики в 2020 году по целевому сценарию оценивается в 2,1%, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос модератора дискуссии Сергея Брилева: "Почему вроде бы все есть, но не растет?", пресекла даже гипотетические попытки предположить, что для этого можно было бы "включить печатный станок". "На наш взгляд, низкие темпы экономического роста в нашей стране вызваны прежде всего структурными факторами, а здесь денежно-кредитная политика практически бессильна", - сказала Набиуллина.

Стратегия успеха

Нужно пересмотреть подходы к оценке экономических показателей, считает мэр Москвы Сергей Собянин. "Мы должны перестать оглядываться на индустриальную экономику, которая давно прошла", - заявил он, выступая на Московском финансовом форуме.

По его мнению, при оценке экономической ситуации в стране следует опираться на широкую базу данных. "Росстат показывает рост экономики в 1%. А мы видим, что, к примеру, налог на прибыль вырос на 16%, причем этот рост равномерно распределен в разных секторах экономики, - отмечает Собянин. - Давайте оценивать ситуацию, основываясь на данных ФНС, ПФР, Фонда социального страхования, банков. В конце концов, у нас экономика не нефти и газа, а человека".

Собянин напомнил, какой путь прошла Москва, прежде чем ее финансовые показатели начали бить рекорды. "В 2010 году после выхода из кризиса у города были огромные долги, мы скатывались к системному транспортному коллапсу.

Тогда приняли решение провести оптимизацию текущих расходов. Это была жесткая, но совершенно осознанная политика", - вспоминает мэр. И она позволила высвободить достаточно ресурсов для бюджетных инвестиций в экономику. А теперь уже город растет за счет частных инвестиций. "Отношения государства и бизнеса - всегда партнерские. Если бизнес видит, что мы вкладываем в город деньги, он тоже будет их вкладывать", - говорит Собянин. А следующим шагом экономического успеха глава столицы считает снижение затрат в тех сферах экономики, которые непосредственно обслуживают человека.

Подготовила Ирина Рыбникова