Пожар в одном из зданий в центре Москвы ликвидирован

Пожар в административном здании в центре Москвы ликвидировали. Пострадавших нет.

В МЧС рассказали, что загорелся деревянный настил на кровле по адресу: Смоленский бульвар, 3/5 . На место происшествия оперативно прибыли 7 пожарных расчетов. Из здания, в котором располагаются подразделение Минюста и Евразийская экономическая комиссия, эвакуировали 10 человек.

ТАСС удалось узнать, что возгорание произошло на крыше четвертого этажа, со стороны 3-го Неопалимовского переулка. По предварительной информации, причина пожара - курение в неположенном месте.