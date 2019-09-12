Смоленский губернатор продаст свою резиденцию для помощи больницам

Губернатор Смоленской области Алексей Островский на заседании облдумы заявил о намерении продать свою резиденцию и служебный Lexus и направить эти средства на улучшение материально-технической базы районных больниц.

- Мною принято решение о продаже объекта в Гнездово - так называемой резиденции губернатора, а также о продаже моего служебного автомобиля Lexus. Все вырученные средства будут направлены на решение проблем ЦРБ, в том числе на приобретение жилья для специалистов, которые будут оказывать медицинские услуги, - цитирует Островского "Интерфакс".

По словам главы Смоленской области, из-за нехватки бюджетных средств не получается решать в полном объеме социально значимые вопросы. Между тем из-за отсутствия узких специалистов смоляне испытывают серьезные проблемы "с точки зрения получения качественных и своевременных услуг в сфере здравоохранения".

Сообщается, что у губернатора есть жилье, где он сможет жить после продажи резиденции.