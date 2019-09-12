Третьяковская галерея открыла продажу билетов на выставку Поленова

Новости

В Дагестане легковой автомобиль протаранил тепловоз 16:54
В Петербурге грузовик протаранил машину "скорой" 16:54
В ДНР сообщили о цели войти в состав России 16:52
В Тюменской области молодой человек убил своих бабушку и деда 16:49
Путин рассказал о важной роли кавказских ребят в армии 16:49
Путин снова встретится с Нурмагомедовым 16:48
Пермяк заказал по почте запчасть за 6 тысяч рублей, а получил iPhone X 16:48
В Дагестане от удара током на автомойке погиб мужчина 16:45
США выделят Украине военную помощь в размере 140 млн долларов 16:43
Суд в Курске вынес приговор убийце семилетнего ребенка 16:43
Петербург обогнал Москву по ценам за место в очереди за новым IPhone 16:29
Найден самый древний и свирепый предок скорпионов 16:24
Лавров в октябре посетит Ирак 16:23
В Израиле нашли "хирургические" инструменты возрастом полмиллиона лет 16:20
В Махачкале уволена незаконно собиравшая деньги на парты учительница 16:16
Курс доллара опустился ниже 65 рублей 16:12
Hyundai попыталась оживить продажи Creta в России 16:10
В Севастополе проверят смерть пациентки больницы при отключении света 16:09
Самый маленький кроссовер Volkswagen всё-таки появится 16:03
Новак заявил о влиянии ситуации Opal на консультации по газу с ЕС и Украиной 16:00
Госдума отклонила поправки об освобождении многодетных от налога на имущество 15:44
Петр Мамонов перенес вторую операцию на сердце 15:43
На Дону вынесли приговор экс-следователю ФСБ за взятку в 55 млн рублей 15:42
Италия начнет платить за переезды в города 15:42
Жительница Урала лишилась квартиры из-за тезки с той же датой рождения 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
12.09.2019 16:41
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Третьяковская галерея открыла продажу билетов на выставку Поленова

Текст: Мария Воронова
Государственная Третьяковская галерея объявила о старте предварительной продажи билетов на экспозицию, приуроченную к 175-летию Василия Поленова. Она пройдет с 17 октября 2019 года по 16 февраля 2020 года в здании на Крымском валу, сообщается на официальном сайте музея.
Фото: Сергей Мамонтов Фото: Сергей Мамонтов
Фото: Сергей Мамонтов
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Какие выставки можно посетить в Москве бесплатно

"Буквально полчаса назад мы начали предварительную продажу билетов на выставку Поленова онлайн и в кассах", - цитирует ТАСС директора Третьяковки Зельфиру Трегулову. Она также призвала посетителей покупать билеты заранее, чтобы избежать очередей. Ожидается, что будущая экспозиция заинтересует москвичей и гостей столицы не меньше, чем выставка Ильи Репина.

На выставке будут представлены и пейзажи, и работы на евангельские сюжеты, - всего более 150 произведений крупнейшего русского живописца. Среди самых любопытных полотен, которые можно будет увидеть в Новой Третьяковке, - "Христос и грешница", предоставленную Русским музеем.

Справка "РГ"

Василий Поленов (1844-1927) - выдающийся живописец и педагог. Один из реформаторов понимания жанра пленэрного этюда. Среди его работ - "Московский дворик", "Бабушкин сад", "Разлив на Оке". Его картину "Христос и грешница" приобрел для своей коллекции император Александр III.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Новак заявил о влиянии ситуации Opal на консультации по газу с ЕС и Украиной
В ДНР сообщили о цели войти в состав России
Россия не испытывала запрещенные ДРСМД ракеты после разрыва договора
Медведев отметил хорошие показатели бюджета в I полугодии
США выделят Украине военную помощь в размере 140 млн долларов