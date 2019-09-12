Третьяковская галерея открыла продажу билетов на выставку Поленова

Государственная Третьяковская галерея объявила о старте предварительной продажи билетов на экспозицию, приуроченную к 175-летию Василия Поленова. Она пройдет с 17 октября 2019 года по 16 февраля 2020 года в здании на Крымском валу, сообщается на официальном сайте музея.

"Буквально полчаса назад мы начали предварительную продажу билетов на выставку Поленова онлайн и в кассах", - цитирует ТАСС директора Третьяковки Зельфиру Трегулову. Она также призвала посетителей покупать билеты заранее, чтобы избежать очередей. Ожидается, что будущая экспозиция заинтересует москвичей и гостей столицы не меньше, чем выставка Ильи Репина.

На выставке будут представлены и пейзажи, и работы на евангельские сюжеты, - всего более 150 произведений крупнейшего русского живописца. Среди самых любопытных полотен, которые можно будет увидеть в Новой Третьяковке, - "Христос и грешница", предоставленную Русским музеем.

Справка "РГ"

Василий Поленов (1844-1927) - выдающийся живописец и педагог. Один из реформаторов понимания жанра пленэрного этюда. Среди его работ - "Московский дворик", "Бабушкин сад", "Разлив на Оке". Его картину "Христос и грешница" приобрел для своей коллекции император Александр III.