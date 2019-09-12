Метеорологи пообещали теплый сентябрь. И пока прогноз оправдывается: на дворе летняя погода. Но характер столичной осени переменчив, поэтому столица заранее подготовилась к холодам.

"В городе завершены все работы по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода, подготовлены свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысячи многоквартирных домов, - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. - Социальные объекты, среди которых школы, детские сады и больницы, принимают тепло первыми и их готовность обеспечена в первую очередь". Подготовка к будущей зиме началась в середине весны. Московская объединенная энергетическая компания, которая поставляет в городские квартиры тепло, все лето испытывала теплосети на прочность, повышая давление до критического. В домах на 10 дней отключали горячее водоснабжение и проверяли в это время трубы. Жилой фонд подготавливали к отопительному периоду управляющие компании и управы районов.

Отопление в домах включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится на отметке +8 градусов и ниже. Обычно происходит это в конце сентября: в 2016 году отопление включили 20 сентября, а в прошлом году 25 сентября.