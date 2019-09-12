В Подмосковье посчитали первые аварии с электросамокатами

Интересную новость озвучил минтранс Московской области. Зафиксированы первые пять дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов в этом году. Об этом сообщил начальник Управления организации безопасности дорожного движения этого ведомства Виктор Щулепников.

Обычный самокат не так опасен для владельца и окружающих, как электрический. Фото: РИА Новости

Пока эти случаи единичные, но они уже вызывают обеспокоенность, отметил чиновник. И надо сказать, что Подмосковью пока сильно повезло. В Москве только за пять месяцев этого года пользователи электросамокатов, гироскутеров и моноколес совершили 46 аварий. Причем в одной из них погиб человек.

Проблема с вычислением, сколько аварий произошло с таким транспортом, довольно серьезная. Госавтоинспекция не ведет самостоятельной статистики таких происшествий. Ведь те, кто управляет этой техникой, считаются пешеходами. А значит, вычислить их в общей статистике очень тяжело. Впрочем, выборки иногда делаются.

Так, согласно данным ГИБДД за прошлый год, в России произошло 39 аварий с участием портативного электротранспорта. Большинство из них - 21 случай - это столкновения с машинами. В 12 случаях - наезды на пешеходов. Примечательно, что каждый пятый инцидент произошел в Москве.

Понятно, что это ситуации, в которых пострадавшим вызывали "скорую помощь". Но зачастую наезды такого транспорта на пешеходов и вовсе нигде не фиксируются, поскольку формально это не дорожно-транспортное происшествие. Потому что электросамокат и моноколесо не транспорт вовсе.

Но количество таких устройств стремительно растет. За прошлый год в России было продано 32 тысячи электросамокатов и 10 тысяч моноколес. Растут и скорости, с которыми на них передвигаются. Ведь у каждого десятого из проданных устройств мощность превышает 4 кВт.

Для сравнения: у нас мопедом называется двух- или трехколесное транспортное средство, оборудованное электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. При этом конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч.

Недавно интернет облетел ролик, в котором человек на электросамокате летит прямо по дороге среди машин на скорости более 80 км/ч.

Так почему же эта компактная электротехника не считается даже мопедом, на который по нашему законодательству необходимо иметь права?

Уже давно бьет тревогу Союз пешеходов. Ведь тяжесть наезда подобного гаджета на пешехода сравнима с наездом автомобиля. Но ответственности у таких лихачей практически нет никакой.

Причем за рулем электросамоката может оказаться и пьяный. Но ему все равно ничего за это не будет. Максимум штраф 1500 рублей, если он нарушит Правила дорожного движения, например, пересечет дорогу в неположенном месте. Да и то в том случае, если его догонят, поймают и установят его личность.

Огромное количество проблем они создают и водителям. Ведь если они вылетают на такой скорости даже на пешеходный переход, заметить их, а уж тем более успеть остановиться у автомобилиста нет никакой возможности. Но ведут себя владельцы такой техники, как будто у них девять жизней..

Сейчас Научный центр безопасности дорожного движения МВД России вместе с министерством транспорта разрабатывают нормативные акты, которые позволят квалифицировать эти гаджеты и предъявить требования к их владельцам. Но каким образом это будет сделано, пока неизвестно. По данным "РГ", в течение месяца будет подготовлен итоговый документ. Тогда и узнаем, будут ли нужны права на электросамокаты и где на них можно передвигаться.

У каждого десятого из проданных электросамокатов мощность выше 4 кВт. У нас мопедом называется транспортное средство с электродвигателем до 4 кВт

Напомним, что недавно во Франции на этих устройствах разрешили передвигаться по проезжей части. Но только там, где скорость автомобилей ограничена 50 км/ч. При этом по тротуарам ездить запрещено, если нет велодорожек. Нельзя пользоваться этой техникой детям младше 8 лет, а те, кому еще не исполнилось 12, обязаны надевать при езде шлем. Сами же устройства должны быть оборудованы передними и задними фонарями.

В Великобритании и Германии такая техника приравнена к транспортным средствам. А значит, ее владельцы должны зарегистрироваться и получить номера. А управлять ею можно только при наличии прав и страховки. При этом предъявляются строгие технические требования, касающиеся рулевого управления и тормозной системы.