В 47 томов уголовного дела поместилась жизнь и смерть Дмитрия Августовича Кравченко, военного пенсионера из Обнинска Калужской области. В четверг Следственный комитет сообщил, что закончил дело, в котором фигурируют восемь человек, причастные к гибели Кравченко и хищению его квартиры. В аналогичную ситуацию могут попасть такие же одинокие собственники дорогих квадратных метров.

Кравченко родился в Ленинграде в семье военных. Служил в Калининграде Московской области. Майор по должности - инженер по контролю за работой радиотехнических систем дальней навигации и космических навигационных систем.

Пенсионер планировал переехать в Краснодарский край к своей давней знакомой. А для спокойной жизни там хотел продать квартиру в Обнинске. О его намерениях стало известно преступникам.

Александр Беляков познакомился с Кравченко летом 2016 года. Он вряд ли рассказал осторожному майору о своей настоящей жизни, в которой были суды и приговоры - за изнасилование, незаконное проникновение в жилище. Следом за Беляковым появился Павел Манько - гражданин Украины, работал на стройках Москвы, Обнинска, Московской области и везде неофициально. Второй гражданин Украины - Николай Прокоп - такой же, как Манько, строитель-чернорабочий, жил в Малоярославце. Неизвестно, специально или случайно Беляков разбил в квартире Кравченко стекло межкомнатной двери и привел к нему Манько как плотника "золотые руки", который может стекло поменять. На деле - познакомил жертву с убийцей.

Убийцы заказали стекло для двери, но купили и молоток. После убийства хозяина забрали ключи, закрыли квартиру и ушли. Приехал Беляков, завернул труп в ковер и увез тело в подвал заброшенного гаража.

Легенда у организатора преступления для получения новых документов была такая: Кравченко - его лучший друг, уехал и пропал без вести. Осталось жилье. Не отдавать же государству.

Жительница Крыма Елена Дурова готова была помочь сделать поддельный паспорт на имя убитого хозяина квартиры, но с фотографией организатора преступления за 150 тысяч рублей. Помогла. Теперь она тоже фигурант уголовного дела.

С помощью поддельного паспорта была оформлена генеральная доверенность от имени Кравченко с широкими полномочиями. В паспорте на имя Кравченко красовалась фотография Белякова. Потом был фиктивный договор купли-продажи квартиры убитого. Его предоставили для регистрации в МФЦ. Сначала квартиру продали одному из своих, потом другому подельнику.

Организатор преступления не только продал квартиру убитого пенсионера, но и несколько месяцев получал за него военную пенсию

Но первый же реальный покупатель испугался. Его и его юристов смущало то, что Кравченко не выписан, что купля-продажа оформлена через доверенность, что доверенность оформлена в Крыму, а Кравченко - житель Обнинска, что прошел короткий промежуток времени между продажами квартиры. Сделка не состоялась.

Между тем по поддельному паспорту бандиты сняли деньги с вклада пенсионера, а организатор его убийства взял на его имя в кредит мобильный телефон, получил два потребительских кредита и два микрозайма, в течение нескольких месяцев получал его военную пенсию.

Преступление было раскрыто благодаря подруге пенсионера. Именно она сообщила в полицию об исчезновении ее знакомого из Обнинска. Проверка ее заявления сотрудниками уголовного розыска показала, что на имя пропавшего в Крыму оформлен новый паспорт взамен якобы утраченного. На фотографиях в "новом" паспорте и ранее выданном изображены разные лица. А по доверенности оформлена купля-продажа трехкомнатной квартиры пропавшего. Получив эти данные, следователи СК России возбудили уголовное дело по статье "убийство". Знакомая майора признана потерпевшей по делу.

От таких преступлений сегодня не застрахован ни один одинокий собственник жилья. Эти люди превращаются буквально в приманки для бандитов всех мастей. И с этим надо что-то делать. Пока непонятно - создавать ли специальный реестр одиноких собственников или брать сделки с их недвижимостью на особый учет.

Компетентно

Сергей Старов, заместитель руководителя управления Следственного комитета РФ по Калужской области:

- Особенностью этого дела был разброс территорий, где все происходило. Вышло четыре субъекта, в том числе достаточно отдаленный Крым.

Давно мы не сталкивались с преступлениями, по которым проводилась бы такая серьезная подготовительная работа. В то же время нас удивило поведение организатора, который изначально оставлял следы. Например, попытку уничтожения трупа он организовал в том населенном пункте, к которому сам имел отношение. Пошел на подделку документа, имитацию сделки с квартирой, и, казалось бы, на этом должен был остановиться. Одним из важных обстоятельств, которое помогло раскрутить этот криминальный клубок, считаю неравнодушие потенциальной жены погибшего, которая сигнализировала правоохранительным органам о том, что одинокий человек исчез. Кстати, все совершенные в Калужской области за последние два года убийства были раскрыты.