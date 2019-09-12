ЦУП ВСТО выпустило 60 тысяч мальков осетра в Амур

Новости

Экспедиция Северного флота отметила новый остров в Арктике на карте 10:57
Петру Мамонову 12 сентября проведут сложную операцию на сердце 10:54
Самое опасное российское оружие назвали в Великобритании 10:50
В Арктике обнаружили оазисы ромашек и одуванчиков 10:43
Врачи рассказали, как справиться с бессоницей 10:27
Более 150 компаний примут участие в конференции "Нефть и газ Сахалина" 10:12
Спрос на автомобили Lada позволил сохранить людям работу 10:10
В Перми осужден "сотрудник ФСБ", вымогавший взятку у бизнесмена 10:08
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика 09:55
В Уфе 14 человек попали в больницы, поев шаурмы 09:47
Лукашенко поздравил Владимира Спивакова с 75-летием 09:41
Китай успешно запустил три спутника 09:28
Ветеринары сообщили о вспышке смертельной для собак неизвестной инфекции 09:23
Москалькова высказалась о переходе на четырехдневную рабочую неделю 09:19
Российский пистолет "Удав" закончил войсковые испытания 09:09
Сбить за 40 секунд: С-400 провели стрельбы в Бурятии 09:03
Блогеры выяснили, сколько велосипедов нужно для буксировки "Жигулей" 08:45
На Поклонной горе началась подготовка к 75-ой годовщине Победы 08:44
Врач назвал простую еду, которая поможет молодо выглядеть и не болеть 08:38
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами 08:37
Британия назвала самое опасное оружие России 08:36
"Нафтогаз" объяснил требования по контракту на транзит с Россией 08:30
В Саратове пожарный из Беларуси выиграл автомобиль BMW X1 08:27
Чудом сохранившиеся следы неандертальцев дали ученым новые данные 08:16
Из Москвы уйдет жара 07:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
Советские нормативы прекратят действовать с 2020 года
Советские нормативы прекратят действовать с 2020 года
12.09.2019 10:15
Проект: В регионах

Царская рыба

ЦУП ВСТО выпустило 60 тысяч мальков осетра в Амур
Текст: Екатерина Вострикова
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 204(7962)
В рамках корпоративной экологической программы ООО "ЦУП ВСТО" (дочернее общество ПАО "Транснефть") на прошлой неделе выпустило в бассейн Амура около 60 тысяч юных осетров, инкубированных и подрощенных по заказу компании на Анюйском рыборазводном заводе. Это последний выпуск мальков в текущем году - план компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов предприятие выполнило.
Маленьких осетрят на рыборазводном заводе холят и лелеют — царь-рыба как никак Фото: Оксана Толмачева Маленьких осетрят на рыборазводном заводе холят и лелеют — царь-рыба как никак Фото: Оксана Толмачева
Маленьких осетрят на рыборазводном заводе холят и лелеют — царь-рыба как никак Фото: Оксана Толмачева

План, надо сказать, был колоссальным - в общей сложности на меры по зарыблению компания направила более 24 миллионов рублей. В водоемы выпущено 2,5 миллиона мальков. Из них 2,4 миллиона и в мае-июне этого года отправились в плавание по рекам Хабаровского края. В основном это молодь кеты - ценной промысловой рыбы. Еще 113 тысяч мальков сазана выпустили в Братское водохранилище в Иркутской области. И уже третий год ЦУП ВСТО участвует в программе восстановления численности редкого амурского осетра.

В бассейны кузбасских рек вернулась рыба ценных пород

Амурский осетр внесен в Красную книгу России. Под охраной государства этот вид находится с 1958 года - его промысел строго запрещен. Тем не менее к концу 1980-го из-за браконьерского вылова его количество критически упало. Как утверждают ученые, ареал обитания царь-рыбы сократился на 90 процентов. Поэтому с 1988 года ведется работа по искусственному воспроизводству популяции. Анюйский завод занимается восстановлением численности осетра в рамках соответствующей федеральной целевой программы с 2010 года.

- Завод входит в состав амурского филиала ФГБУ "Главрыбвод", с которым мы сотрудничаем уже лет пять, - рассказал Антон Дементиевский, начальник отдела экологической безопасности ООО "ЦУП ВСТО". - На заводе содержится крупное ремонтно-маточное стадо осетров, икру которых и закладывают на инкубацию.

Осетров-производителей здесь холят и лелеют: кормят по часам, следят за температурой воды в бассейне, дважды в год обследуют, периодически обновляют стадо, выпуская "ветеранов" на волю и пополняя взамен новичками. Работа хлопотливая и недешевая, именно поэтому малек осетра стоит в десять раз дороже малька кеты или хариуса.

ЦУП ВСТО выпускало молодь весом не менее пяти граммов. Чтобы дорастить малька до такого размера, нужно примерно два месяца: около недели икра созревает в специальных установках, вылупившихся личинок отправляют подрастать в личиночный цех, а потом, уже окрепшими мальками, - в выростные бассейны, где осетрята нагуливают нужный вес. И если юная пелядь, например, сама находит себе корм - главное, чтобы в прудах было вдоволь травы и водорослей, то у царь-рыбы с первых дней - особая диета. Сначала ей дают живой корм, потом - специальную смесь, содержащую костную муку, белки, минералы. И когда мальки подрастут, их отправляют в специальных емкостях на машинах или катером к местам взрослой жизни.

Фото: Оксана Толмачева
ЦУП ВСТО выпустил в Амур 2,5 миллиона мальков лосося

Чтобы подтвердить комиссии по госконтролю за выполнением организациями мероприятий по искусственному воспроизводству и акклиматизации водных биоресурсов, что молодь набрала необходимую массу, сотрудники рыборазводного предприятия проводят контрольный вылов и взвешивание на специальных высокоточных весах в присутствии заказчика, сотрудников территориального управления Росрыболовства и Главрыбвода.

За популяцией осетровых в Амуре уже не первый год наблюдают сотрудники Хабаровского отделения ТИНРО-центра. Однако точно сказать, как прижилось то или иное поколение осетров, можно только лет через восемь-десять после выпуска мальков - только к этому возрасту они достигают половой зрелости. Но зато ученые точно смогут определить - заводская рыба в реке или нет. На каждого осетра-производителя в рамках федеральной программы составляется генетический паспорт, так что отследить судьбу каждого поколения их потомства можно будет очень точно.

- Искусственное зарыбление водоемов доказало свою эффективность на практике. В Иркутской области, например, пеляди в Ангаре почти не оставалось. Ее воспроизводством начали заниматься в 2011-2012 годах. А сегодня это промысловый вид и купить ее можно практически на любом рынке. Аналогично и в Хабаровском крае, где по итогам мониторинга рыбных ресурсов отмечается, что видовое разнообразие и количество рыбы в последние несколько лет, как минимум, не уменьшаются, - пояснил Антон Дементиевский.

Справка

Компенсационное зарыбление ЦУП ВСТО ведет с 2006 года. За это время предприятие оплатило инкубацию и выпуск 11 миллионов мальков в пяти регионах: в Красноярском, Хабаровском краях, в Иркутской и Амурской областях, в Еврейской автономной области. Выпускали и сазана, и хариуса, омуль, пелядь, кету и осетра.

Программа, по которой происходит возобновление рыбных ресурсов, реализуется в соответствии с экологической политикой ПАО "Транснефть". В ближайшие годы мероприятия по восстановлению ихтиофауны будут продолжаться.

Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Москалькова высказалась о переходе на четырехдневную рабочую неделю
Британия назвала самое опасное оружие России
Верховный суд РФ отменил арест сахалинского экс-губернатора
В России рухнули цены на старые iPhone