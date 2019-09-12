ЦУП ВСТО выпустило 60 тысяч мальков осетра в Амур

В рамках корпоративной экологической программы ООО "ЦУП ВСТО" (дочернее общество ПАО "Транснефть") на прошлой неделе выпустило в бассейн Амура около 60 тысяч юных осетров, инкубированных и подрощенных по заказу компании на Анюйском рыборазводном заводе. Это последний выпуск мальков в текущем году - план компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов предприятие выполнило.

План, надо сказать, был колоссальным - в общей сложности на меры по зарыблению компания направила более 24 миллионов рублей. В водоемы выпущено 2,5 миллиона мальков. Из них 2,4 миллиона и в мае-июне этого года отправились в плавание по рекам Хабаровского края. В основном это молодь кеты - ценной промысловой рыбы. Еще 113 тысяч мальков сазана выпустили в Братское водохранилище в Иркутской области. И уже третий год ЦУП ВСТО участвует в программе восстановления численности редкого амурского осетра.

Амурский осетр внесен в Красную книгу России. Под охраной государства этот вид находится с 1958 года - его промысел строго запрещен. Тем не менее к концу 1980-го из-за браконьерского вылова его количество критически упало. Как утверждают ученые, ареал обитания царь-рыбы сократился на 90 процентов. Поэтому с 1988 года ведется работа по искусственному воспроизводству популяции. Анюйский завод занимается восстановлением численности осетра в рамках соответствующей федеральной целевой программы с 2010 года.

- Завод входит в состав амурского филиала ФГБУ "Главрыбвод", с которым мы сотрудничаем уже лет пять, - рассказал Антон Дементиевский, начальник отдела экологической безопасности ООО "ЦУП ВСТО". - На заводе содержится крупное ремонтно-маточное стадо осетров, икру которых и закладывают на инкубацию.

Осетров-производителей здесь холят и лелеют: кормят по часам, следят за температурой воды в бассейне, дважды в год обследуют, периодически обновляют стадо, выпуская "ветеранов" на волю и пополняя взамен новичками. Работа хлопотливая и недешевая, именно поэтому малек осетра стоит в десять раз дороже малька кеты или хариуса.

ЦУП ВСТО выпускало молодь весом не менее пяти граммов. Чтобы дорастить малька до такого размера, нужно примерно два месяца: около недели икра созревает в специальных установках, вылупившихся личинок отправляют подрастать в личиночный цех, а потом, уже окрепшими мальками, - в выростные бассейны, где осетрята нагуливают нужный вес. И если юная пелядь, например, сама находит себе корм - главное, чтобы в прудах было вдоволь травы и водорослей, то у царь-рыбы с первых дней - особая диета. Сначала ей дают живой корм, потом - специальную смесь, содержащую костную муку, белки, минералы. И когда мальки подрастут, их отправляют в специальных емкостях на машинах или катером к местам взрослой жизни.

Чтобы подтвердить комиссии по госконтролю за выполнением организациями мероприятий по искусственному воспроизводству и акклиматизации водных биоресурсов, что молодь набрала необходимую массу, сотрудники рыборазводного предприятия проводят контрольный вылов и взвешивание на специальных высокоточных весах в присутствии заказчика, сотрудников территориального управления Росрыболовства и Главрыбвода.

За популяцией осетровых в Амуре уже не первый год наблюдают сотрудники Хабаровского отделения ТИНРО-центра. Однако точно сказать, как прижилось то или иное поколение осетров, можно только лет через восемь-десять после выпуска мальков - только к этому возрасту они достигают половой зрелости. Но зато ученые точно смогут определить - заводская рыба в реке или нет. На каждого осетра-производителя в рамках федеральной программы составляется генетический паспорт, так что отследить судьбу каждого поколения их потомства можно будет очень точно.

- Искусственное зарыбление водоемов доказало свою эффективность на практике. В Иркутской области, например, пеляди в Ангаре почти не оставалось. Ее воспроизводством начали заниматься в 2011-2012 годах. А сегодня это промысловый вид и купить ее можно практически на любом рынке. Аналогично и в Хабаровском крае, где по итогам мониторинга рыбных ресурсов отмечается, что видовое разнообразие и количество рыбы в последние несколько лет, как минимум, не уменьшаются, - пояснил Антон Дементиевский.

Справка

Компенсационное зарыбление ЦУП ВСТО ведет с 2006 года. За это время предприятие оплатило инкубацию и выпуск 11 миллионов мальков в пяти регионах: в Красноярском, Хабаровском краях, в Иркутской и Амурской областях, в Еврейской автономной области. Выпускали и сазана, и хариуса, омуль, пелядь, кету и осетра.

Программа, по которой происходит возобновление рыбных ресурсов, реализуется в соответствии с экологической политикой ПАО "Транснефть". В ближайшие годы мероприятия по восстановлению ихтиофауны будут продолжаться.