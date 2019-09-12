Руководители дальневосточных рыбохозяйственных предприятий, которые строят или планируют строить заводы и суда по программе инвестиционных квот, просят смягчить ее требования. Даже небольшой опыт работы по новым правилам показал, что выполнить их зачастую невозможно.
В рамках программы с 2017 года в России, в том числе и на Дальнем Востоке, сооружают (или уже ввели в строй) свыше 20 современных рыбоперерабатывающих комплексов, только в ДФО в этом году сдадут восемь. Например, в Приморье на финальной стадии находится проект группы компаний "Доброфлот", состоящий из логистического комплекса и завода мощностью 110 тонн готовой продукции в сутки. На предприятиях будут работать 1600 человек.
Кроме того, на российских верфях планируют построить 40 судов.
По мнению рыбаков, процессу можно придать более масштабный характер, однако мешают нюансы, не предусмотренные в официальных документах.
Генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов отмечает, что агентство сопровождало строительство семи из 14 дальневосточных заводов, и в двух случаях компании остались без квот, так как не смогли выполнить все процедурные требования при введении заводов в эксплуатацию.
Оказаться в подобной ситуации рискует сахалинское предприятие ООО "Невод", в 2018 году подписавшее договор на строительство перерабатывающего завода малой мощности. Сумма инвестиций - 372 миллиона рублей, количество рабочих мест - около 100, срок сдачи - апрель 2020 года.
- Мы столкнулись с тем, что отсутствует возможность смены генерального подрядчика. У нашего возникли проблемы, он перешел в стадию банкротства, пришлось сменить генпродрядчика. Но в документах такая возможность не прописана. Тем не менее наша компания выполняет взятые на себя обязательства, объект строится, мы планируем сдать его в срок. Если ситуацию не исправить, то на момент сдачи объекта к предприятию могут возникнуть формальные претензии: завод сооружен, но договор мы не выполнили, - объясняет руководитель компании Олег Мячин.
Он предлагает создать некую площадку, где инвесторы вместе с Федеральным агентством по рыболовству могли бы оперативно обсуждать и решать возникающие проблемы.
Столкнулась с форс-мажорными обстоятельствами при строительстве своего завода и ГК "Доброфлот". Коррективы в график работ внесло банкротство приморского "полумонополиста" компании "Спасскцемент".
- В финальной стадии проекта мы практически остались без цемента. А из-за сильных ливней, которые шли в Приморье летом, не смогли сделать в срок часть работ по планировке, - говорит управляющий ГК Александр Ефремов. - Технологические и технические вопросы, связанные с оформлением дополнительного соглашения по неключевым и непринципиальным моментам, стали камнем преткновения. Хотелось бы оперативности в их решении, - отмечает он.
Александр Ефремов считает также, что в документах о строительстве заводов не стоит жестко прописывать ассортимент продукции, которую предприятие будет выпускать. Рынок очень динамичен, и если несколько лет назад, когда заключался договор, востребованным товаром, например, было филе минтая, то сейчас ситуация изменилась.
По мнению главы Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, еще одна опасность - выход из графика строительства судов из-за неготовности верфей. Предпосылки для этого есть уже сейчас.
- Самый главный риск в рыбной отрасли - риск изъятия квоты, и "инвестиционная пятилетка", которая нас ждет, может стать "пятилеткой изъятия". Одна из версий будущего: 2021 год - принимается решение о выставлении на аукционы второй половины крабовых квот. 2023 год - по предложению ФАР на аукционы выставляется половина ОДУ минтая, сельди, трески, пикши. 2024 год - принимается закон (его проект есть) о том, что по окончании срока действия договоров на рыболовные участки вновь сформированные или новые договоры заключаются путем аукционов в электронной форме. Это коснется всех лососевых участков, - предполагает он.
Между тем глава Росрыболовства Илья Шестаков говорит, что риски существуют и у регулятора. Один из них как раз касается принятия заявленных проектов.
- После процедуры отбора многие хотят изменить некоторые технологические вещи. За счет инвестиционных квот государство субсидирует реализацию проектов, по определенным направлениям - до 40-50 процентов их стоимости, поэтому имеет полное право потребовать их исполнения. Были случаи, когда комиссия, приезжая на сдачу объекта, видела отсутствие заявленного оборудования. Когда это было исправлено, вопросов к инвестору больше не возникало, - привел пример Шестаков.
Он пообещал, что некоторые проблемы, например, когда речь идет о смене генподрядчика или земельного участка, регулятор будет решать оперативно. Для этого полномочиями планируется наделить специальную комиссию, соответствующее постановление уже готовится.
Кстати
По словам Германа Зверева, ВАРПЭ намерена обратиться к вице-премьеру - полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу с предложениями, касающимися обеспечения стабильных условий хозяйствования. Речь в том числе идет и о закреплении долей квот вылова ВБР для рыбопромышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты. АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" согласно с решением рыбаков.