Руководители дальневосточных рыбохозяйственных предприятий, которые строят или планируют строить заводы и суда по программе инвестиционных квот, просят смягчить ее требования. Даже небольшой опыт работы по новым правилам показал, что выполнить их зачастую невозможно.

Руководители дальневосточных рыбохозяйственных предприятий, которые строят или планируют строить заводы и суда по программе инвестиционных квот, просят смягчить ее требования. Даже небольшой опыт работы по новым правилам показал, что выполнить их зачастую невозможно.

В рамках программы с 2017 года в России, в том числе и на Дальнем Востоке, сооружают (или уже ввели в строй) свыше 20 современных рыбоперерабатывающих комплексов, только в ДФО в этом году сдадут восемь. Например, в Приморье на финальной стадии находится проект группы компаний "Доброфлот", состоящий из логистического комплекса и завода мощностью 110 тонн готовой продукции в сутки. На предприятиях будут работать 1600 человек.

Кроме того, на российских верфях планируют построить 40 судов.

По мнению рыбаков, процессу можно придать более масштабный характер, однако мешают нюансы, не предусмотренные в официальных документах.

Генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов отмечает, что агентство сопровождало строительство семи из 14 дальневосточных заводов, и в двух случаях компании остались без квот, так как не смогли выполнить все процедурные требования при введении заводов в эксплуатацию.

Оказаться в подобной ситуации рискует сахалинское предприятие ООО "Невод", в 2018 году подписавшее договор на строительство перерабатывающего завода малой мощности. Сумма инвестиций - 372 миллиона рублей, количество рабочих мест - около 100, срок сдачи - апрель 2020 года.

- Мы столкнулись с тем, что отсутствует возможность смены генерального подрядчика. У нашего возникли проблемы, он перешел в стадию банкротства, пришлось сменить генпродрядчика. Но в документах такая возможность не прописана. Тем не менее наша компания выполняет взятые на себя обязательства, объект строится, мы планируем сдать его в срок. Если ситуацию не исправить, то на момент сдачи объекта к предприятию могут возникнуть формальные претензии: завод сооружен, но договор мы не выполнили, - объясняет руководитель компании Олег Мячин.

Он предлагает создать некую площадку, где инвесторы вместе с Федеральным агентством по рыболовству могли бы оперативно обсуждать и решать возникающие проблемы.

Две компании уже остались без инвестиционных квот, так как не смогли выполнить все процедурные требования при введении построенных заводов в эксплуатацию

Столкнулась с форс-мажорными обстоятельствами при строительстве своего завода и ГК "Доброфлот". Коррективы в график работ внесло банкротство приморского "полумонополиста" компании "Спасскцемент".

- В финальной стадии проекта мы практически остались без цемента. А из-за сильных ливней, которые шли в Приморье летом, не смогли сделать в срок часть работ по планировке, - говорит управляющий ГК Александр Ефремов. - Технологические и технические вопросы, связанные с оформлением дополнительного соглашения по неключевым и непринципиальным моментам, стали камнем преткновения. Хотелось бы оперативности в их решении, - отмечает он.

Александр Ефремов считает также, что в документах о строительстве заводов не стоит жестко прописывать ассортимент продукции, которую предприятие будет выпускать. Рынок очень динамичен, и если несколько лет назад, когда заключался договор, востребованным товаром, например, было филе минтая, то сейчас ситуация изменилась.

По мнению главы Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, еще одна опасность - выход из графика строительства судов из-за неготовности верфей. Предпосылки для этого есть уже сейчас.

- Самый главный риск в рыбной отрасли - риск изъятия квоты, и "инвестиционная пятилетка", которая нас ждет, может стать "пятилеткой изъятия". Одна из версий будущего: 2021 год - принимается решение о выставлении на аукционы второй половины крабовых квот. 2023 год - по предложению ФАР на аукционы выставляется половина ОДУ минтая, сельди, трески, пикши. 2024 год - принимается закон (его проект есть) о том, что по окончании срока действия договоров на рыболовные участки вновь сформированные или новые договоры заключаются путем аукционов в электронной форме. Это коснется всех лососевых участков, - предполагает он.

Между тем глава Росрыболовства Илья Шестаков говорит, что риски существуют и у регулятора. Один из них как раз касается принятия заявленных проектов.

- После процедуры отбора многие хотят изменить некоторые технологические вещи. За счет инвестиционных квот государство субсидирует реализацию проектов, по определенным направлениям - до 40-50 процентов их стоимости, поэтому имеет полное право потребовать их исполнения. Были случаи, когда комиссия, приезжая на сдачу объекта, видела отсутствие заявленного оборудования. Когда это было исправлено, вопросов к инвестору больше не возникало, - привел пример Шестаков.

Он пообещал, что некоторые проблемы, например, когда речь идет о смене генподрядчика или земельного участка, регулятор будет решать оперативно. Для этого полномочиями планируется наделить специальную комиссию, соответствующее постановление уже готовится.

Кстати



По словам Германа Зверева, ВАРПЭ намерена обратиться к вице-премьеру - полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу с предложениями, касающимися обеспечения стабильных условий хозяйствования. Речь в том числе идет и о закреплении долей квот вылова ВБР для рыбопромышленных предприятий, реализующих инвестиционные проекты. АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" согласно с решением рыбаков.