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12.09.2019 06:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Высокие отношения

Как наладить взаимодействие между фондами капремонта и жильцами домов
Текст: Юлия Гарднер, Ольга Журман, Евгения Шерешевская
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 204(7962)
Новость последних дней о том, что правительство Новосибирской области решило резко - на 40 процентов к 2022 году - повысить взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов, взбудоражила и регионы в соседнем Дальневосточном округе. Подобные начинания, как известно, заразительны и вызывают ответную реакцию - "а за что, собственно, мы платим?". На этом фоне особую актуальность обрела тема взаимодействия между фондами капремонта и жильцами многоквартирных домов (МКД). Во что выливается это сотрудничество или противостояние, изучали корреспонденты "РГ".
Ремонт фасада - один из тех видов работ, при которых можно обойтись без причинения неудобств жильцам. Фото: Из архива "РГ" Ремонт фасада - один из тех видов работ, при которых можно обойтись без причинения неудобств жильцам. Фото: Из архива "РГ"
Ремонт фасада - один из тех видов работ, при которых можно обойтись без причинения неудобств жильцам. Фото: Из архива "РГ"

Труба конфликта

В Сахалинской области с 2015 года капитально отремонтировали более 1600 многоквартирных домов.

- Идеально, когда жильцы сами проводят общее собрание и определяют необходимость капремонта. Взаимодействие с ними начинается уже на этапе проектирования, - рассказал начальник правового управления регионального Фонда капремонта Роман Казбан.

Но, как правило, активность собственников очень низкая, и инициатором ремонта становится муниципалитет. В том и другом случае не позднее чем за три месяца до начала работ в доме его жильцы должны получить уведомление.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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- Довольно часто (около 30 процентов случаев) собственники не пускают подрядчиков в свои квартиры для выполнения работ по водоотведению, водоснабжению и теплоснабжению, хотя Жилищный кодекс обязывает их обеспечить доступ к общедомовому имуществу, - отметил Роман Казбан.

Если "в оппозиции" владельцы большей части площади дома, иногда приходится совсем отказаться от проведения капремонта. А если случаи единичные, работы временно приостанавливают, а затем вновь начинают при поддержке службы судебных приставов.

Личный опыт корреспондента "РГ" говорит, что еще есть над чем работать и фонду, и собственникам. О том, что в нашем доме начинается капитальный ремонт, я догадалась, когда рабочие привезли и установили прямо под окнами жилой вагончик. Объявления, которое должна была вывесить управляющая компания за три месяца до этого, не видел ни один из тех жильцов, которых удалось опросить. Правда, связавшись с Фондом капремонта, я получила всю необходимую информацию. В ее числе были номера телефонов, по которым затем и пришлось звонить, если рабочие, ремонтирующие фасад, расхаживали по лесам перед моими окнами с наступлением темноты или будили шумом электродрели слишком рано утром.

Добиться, чтобы подрядчики предупреждали об отключении воды и электричества удалось уже в начале работ по ремонту систем электро- и водоснабжения.

Лифты, которых нет

В Хабаровском крае по итогам прошлого года собираемость взносов на капитальный ремонт зданий составила 95 процентов. Это один из лучших показателей в России.

Всего с начала действия программы - 2014 года - в регионе отремонтировали 2567 домов. По плану до конца нынешнего года новые фасады, кровли или лифты в крае появятся у 651 дома. На ремонт потратят 1,4 миллиарда рублей.

В целом жильцы остаются довольны тем, как привели в порядок их дом. Если же находятся замечания, недоделки исправляют.

В 30 процентах случаев собственники не пускают подрядчиков в свои квартиры для выполнения работ по водоотведению, водоснабжению и теплоснабжению

- О фактах некачественных работ сообщают управляющие компании или сами жители домов. Эти обращения являются основанием для проведения внеплановых проверок и принятия мер. По результатам проверок в Фонд капремонта направлена информация для устранения 28 замечаний. В четырех случаях недостатки уже устранены, - сообщил начальник главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Андрей Коротков.

Однако случаются и курьезные ситуации. Так, жителей хабаровской пятиэтажки по улице Комсомольской Фонд капремонта обязал платить за модернизацию лифтов, которых… в доме нет.

Дело в том, что жилое здание формально состоит из двух частей: первую построили в 1964 году, а вторую - через 40 лет. Фактически две части автономны, но имеют один адрес. Именно поэтому произошел такой казус.

Жильцы пятиэтажки пожаловались в прокуратуру и региональный комитет госконтроля и лицензирования. Но те не нашли нарушений де-юре. Поможет лишь официальное присвоение домам разных адресов, но на это потребуется время.

Капитально - это навсегда?

С капитальным ремонтом многоквартирных домов в Приморье дела обстоят откровенно плохо. В 2018 году Фонд капремонта планировал привести в порядок 526 МКД, однако фактически удалось только треть - 178. И вообще имидж у организации не лучший. Последний его глава покинул пост, не проработав и года.

- У нас одноподъездный дом, всего 60 квартир, так что товарищество собственников в свое время создать удалось. Когда мы добились проведения капремонта, то тут уж за качеством следили строго сами жильцы, - рассказывает председатель ТСЖ дома по улице Полярной Лидия Сухода.

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Итогом жильцы дома довольны. Правда, по мнению председателя ТСЖ, то, что называется у них капремонтом, не является таковым в полном понимании этого слова. Перекрыли крышу, провели какие-то работы в подвале, покрасили перила на лестницах, стены и фасад. Но состояние труб и электропроводки в доме, которому 70 лет, вызывают опасения.

С начала этого года Фонд капремонта в Приморье отремонтировал более 150 многоквартирных домов. На 230 зданиях идут работы.

- Многие дома, требующие ремонта, поставлены были на отдаленные сроки, что вызывало справедливые жалобы населения. Сейчас совместно с муниципалитетами программы капремонта актуализированы, перед фондом поставлена задача наверстать темпы, упущенные в прошлые годы, - пояснила врио вице-губернатора Елена Пархоменко.

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