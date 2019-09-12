На Камчатке автомобиль врезался в автобусную остановку

В Елизовском районе Камчатского края в автобусную остановку врезался автомобиль, в результате ДТП пострадали четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы регионального Управления ГИБДД.

Дорожная авария произошла в четверг утром на 50 километре трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД сделали предварительный вывод, что ДТП спровоцировал пенсионер 1941 года рождения. Он на Suzuki Escudo, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил Nissan X-Trail. За рулем этой иномарки находилась 37-летняя женщина. После столкновения Nissan понесло на автобусную остановку, где стояли три человека. Когда машина машина врезалась в конструкцию, бетонная плита остановки упала на людей, придавив пожилую женщину.

В этом момент подъехал рейсовый автобус, пассажиры принялись помогать пострадавшим. К ними присоединился виновник ДТП. Когда они поднимали плиту, то уронили ее на ногу рулевому Suzuki Escudo.

В итоге в больницу с травмами различной степени тяжести доставили четырех человек. Самое тяжелое состояние у женщины, попавшей под плиту - она находится в реанимации.