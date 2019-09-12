На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в четверг в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.

Как сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился в 180 километрах к югу от города Усть-Камчатска и в 320 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Подземные толчки произошли на глубине 39,5 километра. Ощутили ли их жители ближайших населенных пунктов пока не известно.

Жертв и разрушений нет. Угрозу цунами не объявляли.