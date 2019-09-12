Новости

Из-за санкций Куба осталась без топлива 06:27
Верховный суд РФ отменил арест сахалинского экс-губернатора 06:24
Кусто предложил помочь выпустить белух из "китовой тюрьмы" 06:07
СМИ: Два французских министра получили письма с угрозами 05:26
Во время давки на стадионе в Мозамбике погибли 10 человек 05:04
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,6 05:01
Посольство РФ в Непале предупредило о риске заражения лихорадкой денге 04:47
У берегов Приморья задержали 16 ведущих незаконный лов шхун из КНДР 04:33
CNN: Помпео может стать новым помощником Трампа по нацбезопасности 04:24
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год 04:15
В Канаде Boeing-737 совершил вынужденную посадку из-за птицы 04:01
Полет американского беспилотника к МКС отложен еще на 3 недели 03:56
В США ужесточат досмотр почтовых отправлений 03:39
Трамп отложил на две недели введение новых пошлин на китайские товары 03:04
Верховный суд США ужесточил правила предоставления убежища мигрантам 02:37
Президент США с супругой почтили память жертв теракта 02:21
В ДТП в Турции погибли 10 человек 02:09
Премьер-министр Канады объявил о роспуске парламента 01:52
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесен на октябрь 01:24
В США магазинам запретят продавать электронные сигареты 01:22
Пожар в одном из зданий в центре Москвы ликвидирован 00:49
В Швейцарии отцы получат двухнедельный отпуск по уходу за новорожденным 00:48
В Чехии отмечен прирост населения за счет миграции из Украины 00:07
Трамп порекомендовал Тегерану "забыть об обогащении урана" 11.09.2019
Российский турист утонул на пляже в Таиланде 11.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
12.09.2019 05:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,6

Текст: Дина Непомнящая

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в четверг в Тихом океане у восточного побережья Камчатки.

Второе за день землетрясение зафиксировано на юго-западе Китая

Как сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился в 180 километрах к югу от города Усть-Камчатска и в 320 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Подземные толчки произошли на глубине 39,5 километра. Ощутили ли их жители ближайших населенных пунктов пока не известно.

Жертв и разрушений нет. Угрозу цунами не объявляли.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп отложил на две недели введение новых пошлин на китайские товары
МИД: Планы Нетаньяху по Иорданской долине могут подорвать надежду на мир
Советские нормативы прекратят действовать с 2020 года
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть
Захарова уличила Болтона во лжи