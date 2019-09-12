В Якутии из-за обмеления рек сложилась беспрецедентно тяжелая ситуация с завозом жизнеобеспечивающих грузов не только на север республики, но даже в Якутск, где прежде таких трудностей с грузоперевозками не возникало.

На главной транспортной артерии, реке Лене уровень воды упал так, что глава Якутии Айсен Николаев вынужден был объявить режим ЧС в столице субъекта и расположенном неподалеку поселке Жатай. Здесь возможны проблемы с водоснабжением, а в Жатае к тому же находится крупнейшая нефтебаза региона, и подойти к ней танкеры не могут.

В ближайшие дни начнут углублять дно реки. Сначала земснаряд сделает подход к нефтебазе, затем выроет в песчаной косе прорезь от фарватера до ковша водозабора Якутска. Пока вода в город поступает исправно, а топливо возят автотранспортом за 80 километров с Покровской нефтебазы.

Это среднее течение Лены. В верховьях, откуда поступают грузы, вода опустилась до опасных для судоходства отметок еще в начале лета.

- Небольшие колебания уровней особого значения не имеют. Лена обмелела беспрецедентно на всем протяжении. Даже в устье мы с трудом смогли провести маленький пароходик в Оленекскую протоку. Но сама река Оленек, по которой тоже надо завозить грузы, вообще сухая. Та же ситуация складывается и на других реках, - рассказал "РГ" генеральный директор Ленского объединенного речного пароходства Сергей Ларионов.

По его словам, суда приходится загружать не более чем на 60 процентов, чтобы они могли проходить мелководные участки.

- Там, где в обычной ситуации можно было отправить один теплоход, теперь мы вынуждены задействовать два-три с неполной загрузкой. Это огромные незапланированные расходы. И если при коммерческих перевозках каких-либо компенсаций ждать не от кого, то по защищенным категориям жизнеобеспечивающих грузов, надеемся, правительство республики возместит предприятию убытки. На что-то надо готовиться к следующему сезону, - отмечает Ларионов.

Впрочем, до разговоров о компенсациях еще надо дожить. Пока в районы завезено менее 80 процентов запланированного объема грузов. Осталось вроде бы немного, а навигация продлится еще более месяца. Но сейчас предстоит работа на участках, в том числе арктических, дотянуться до которых речникам сложнее всего. По словам первого вице-премьера республики Алексея Колодезникова, говорить о завершении северного завоза можно будет лишь после того как последние партии грузов доставят в самые дальние поселения.

- В таком деле не надо спешить оперировать миллионами тонн. По общим объемам может быть завезено практически все запланированное, но, если не успеем доставить тысячу тонн топлива в какой-нибудь дальний поселок, по сути, это будет срыв навигации, хотя на общие показатели особо не повлияет. Мы все понимаем, что от завоза зависит качество жизни людей, - подчеркнул он.

Зависит не только качество жизни - сама жизнь. Суда везут годовые запасы топлива и продуктов, стройматериалы, всевозможное оборудование. Конечно, если куда-то не удастся пробиться по мелям, все это будет доставлено другими способами. В Якутии уже были случаи, когда солярку для электростанции в замерзающее село глубокой осенью пришлось во­зить на снегоходах. Но даже если будут задействованы авиация и автотранспорт, обойдутся такие перевозки втридорога.

- Мы постараемся выполнить программу навигации в полном объеме. Надеемся на осенние дожди, - отметил Сергей Ларионов.

Руководство Якутии давно предлагает властям страны делить затраты на организацию северного завоза (более 30 миллиардов рублей ежегодно) между регионом и федеральным центром. Пока все ложится на плечи республики и хозяйствующих субъектов. В ситуации с обмелением рек эта тема обрела особую остроту. По данным гидрологов, цикл маловодья может растянуться на многие годы. Значит, в одних случаях надо форсировать дноуглубление, в других - осуществлять грузоперевозки в самые сжатые сроки вслед за ледоходом либо отрабатывать альтернативные варианты северного завоза. В одиночку региону профинансировать и организовать такую работу будет очень сложно.