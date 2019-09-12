В Приморье парашютист зацепился за жилой дом

В приморском городе Уссурийске парашютист, спускавшийся на землю, зацепился стропами за край крыши дома и повис на высоте третьего этажа. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, спасатели помогли ему освободиться.

Пожарный расчет с автолестницей прибыл на место, к жилому дому на улице Арсеньева, через три минуты после того, как пульт пожарной охраны поступило сообщение о происшествии.

Через 10 минут мужчину отцепили и спустили на землю. За медицинской помощью он не обращался, отмечают в ведомстве.