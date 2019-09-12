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12.09.2019 08:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Валерий Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области

Текст: Евгения Шерешевская
В Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Сахалинской области.
Фото: Евгения Шерешевская/РГ Фото: Евгения Шерешевская/РГ
Фото: Евгения Шерешевская/РГ

После внесения флагов и основных документов страны и региона председатель областной избирательной комиссии Виктория Черкасова зачитала постановление этого органа о признании досрочных выборов губернатора состоявшимися и действительными, а также об избрании Валерия Лимаренко на пост губернатора.

На текстах Конституции РФ и Устава Сахалинской области Валерий Лимаренко поклялся верно служить народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Сахалинской области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять обязанности губернатора Сахалинской области.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Инаугурация астраханского губернатора может пройти в кремле

Он выразил благодарность островитянам за участие в досрочных выборах. Отдельно губернатор обратился к депутатам Сахалинской областной Думы и ее председателю Андрею Хапочкину.

- Уважаемые коллеги, спасибо вам за большую совместную работу на благо сахалинцев и курильчан. Вместе с вами мы законодательно оформили целый ряд социальных инициатив. Некоторые из них можно назвать историческими для нашего региона. Мы установили ежемесячную выплату к пенсиям жителей области, повысили минимальный размер пенсионных выплат до 15 тысяч рублей, на 30 процентов снизили размер транспортного налога. Люди видят это и ценят это, - отметил Валерий Лимаренко.

Он обратил внимание на то, что начинается процесс формирования нового регионального правительства и пригласил жителей области принять в нем активное участие, высказывать свои предложения и пожелания.

- Уверен, что вместе мы успешно выполним все задуманное, сделаем Сахалинскую область действительно современным и комфортным местом для жизни, - заключил свою речь губернатор.

Во время торжественной церемонии Валерий Лимаренко подписал свой первый после вступления в должность указ - о назначении Григория Карасина членом Совета Федерации от Сахалинской области.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск Итоги выборов 8 сентября 2019 года
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