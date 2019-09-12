В столице Татарстана проходит XIV литературно-музыкальный фестиваль "Аксенов-фест". Он посвящен стилю писателя в самом широком его понимании. Почему Василий Павлович стыдился своих первых джинсов? Во что он "одевал" своих героев и как высмеивал "сталинский гламур"? Должен ли писатель быть модным? Об этом размышляли друзья и коллеги литератора.

Предпочтения Аксенова в одежде - это только одна из его граней. Страна подражала ему и его героям. Фото: Евгения Смолянская

Как обычно, участники фестиваля собрались в Доме-музее Аксенова. Чтобы задать соответствующий вектор беседе, из здешнего гардероба извлеки две реликвии: деловой костюм Василия Аксенова и потертую коричневую кожаную куртку.

По словам гостьи "Аксенов-феста", начальника отдела общественных связей "Российской газеты" Татьяны Соловьевой, эти вещи наглядно демонстрируют две ипостаси стиля писателя: изящно-сдержанная и подчеркнуто легкомысленная, яркая. Между ними ему удавалось балансировать всю жизнь.

В его первой повести "Коллеги" друзья протестуют против рутины прошлого, в том числе и с помощью одежды, считает Татьяна Соловьева. Они носят узкие брюки, кепки с длинными козырьками, "канатки". А вот главный их антагонист - бандит Бугров - одет в хромовые сапоги гармошкой, кепку-лондонку, "костюм отличного бостона" и тельняшку.

По мнению историка театра Светланы Васильевой, сказать, что у писателя есть хороший стиль, значит, немножко его обидеть.

- Мнение о Василии Павловиче, как моднике, несколько расхожее. Он никогда не был "шмоточником". Сам Аксенов изумительно описал в "Кесаревом свечении", как одевается русско-американский писатель. Из хаоса вещей, которые есть дома, он пытается собрать "ансамбль". После долгих мук ему это удается. А потом в прессе напишут: "Он был одет с небрежной элегантностью". В этом есть стиль и свобода от стиля!

Не могли не вспомнить на встрече известного высказывания писателя Евгения Попова: "Из джинсовой куртки Аксенова, как из гоголевской шинели, вышла вся современная проза". Сам автор рассказал, при каких забавных обстоятельствах родился этот афоризм.

- В квартире мамы Василия Павловича Евгении Гинзбург, где я жил, висела замечательная джинсовая куртка с белым воротничком. Мне страшно хотелось ее поносить, но я боялся, что Аксенов меня в ней встретит. Мой друг Виктор Ерофеев посоветовал: "Ты куртку возьми, спустись в метро и там ходи весь день. Он там никогда не ездит".

Почему Василий Павлович стыдился своих первых джинсов? Во что он "одевал" своих героев и как высмеивал "сталинский гламур"?

Отметил Евгений Попов и любопытную деталь, о которой пишет Аксенов в воспоминаниях о казанском детстве:

- Во время войны по ленд-лизу мальчикам раздали отличные шерстяные брюки, а ему досталась какая-то "мерзость из хлопка". Он их страшно стыдился. И только гораздо позже до него дошло, это джинсы были! Василий Павлович незаемной жизнью жил. Никто его не учил. Он сам сделал себя и свой стиль. А мода на одежду - это только одна из граней. Страна подражала ему и его героям.

"Аксенов-фест" продлится до 15 сентября. По традиции, завершится фестиваль вручением литературной премии для начинающих авторов "Звездный билет", учрежденной Василием Аксеновым и мэром Казани Ильсуром Метшиным.