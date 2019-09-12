Новости

Петербургский театр "Буфф" откроет премьерой 36-й сезон 20:05
"Ценный свидетель" по делу "Боинга" уехал из Москвы в Донбасс 20:02
Медалью наградили мальчика, погибшего при попытке спасти деда при пожаре 19:50
В Чехии найдена самая "богатая" могила римской эпохи 19:28
В центре Млечного Пути черная дыра надула гигантские пузыри 19:26
В Минске предъявлено обвинение организаторам нарколаборатории 19:22
Власти Праги перенесут памятник маршалу Коневу 19:12
Жители 53 государств смогут посещать Петербург по электронным визам 19:10
Вышел новый трейлер фильма "Текст" с Петровым по роману Глуховского 19:05
Набиуллина назвала три заблуждения о денежно-кредитной политике 19:00
Стартовала инженерная олимпиада для учеников 5-7 классов 19:00
Мультсериал South Park продлили до 2023 года 18:57
Скончался ученый Сергей Семенихин, создавший вычислительные машины для ВС РФ 18:54
Мезенцев уверен в успешной работе двусторонней группы по интеграции 18:46
Бастрыкин поручил разобраться в деле подростка, защищавшего сбитого щенка 18:39
Александр Скарсгорд сыграет воплощение зла в "Противостоянии" по Кингу 18:33
Путин обсудил с Нурмагомедовым бой с американцем 18:30
В Великом Новгороде выступит коллектив корейских барабанщиков 18:21
МИД РФ: США хотят снять с себя ответственность за дестабилизацию в космосе 18:21
Путин и Нурмагомедов обсудили напряженный график командировок 18:20
Захарова: Абхазия состоялась как свободное государство 18:08
Калининградца задержали за убийство мужчины в биотуалете 17:57
В МИД РФ отвергли протесты Японии в связи с открытием завода на Шикотане 17:49
На территорию торгпредства РФ в Лондоне проник неизвестный 17:40
Участникам "Квартета И" присвоили звание заслуженных артистов РФ 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
12.09.2019 19:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Меняем землю на жилье

В Чувашии семьям, которые не могут построить себе дома, хотят предложить готовые квартиры
Текст: Евгений Петров (Чебоксары)
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(7963)
В Чувашии рассматривают возможность предоставления земельных участков, которые выделяются семьям при рождении третьего ребенка, строительным компаниям. В этом случае семьи, у которых нет средств на возведение собственного дома, могли бы бесплатно получать готовые квартиры. А застройщик смог бы компенсировать эти затраты, распродав остатки помещений по коммерческим ценам. С такой инициативой на совещании, посвященном выделению земельных участков многодетным семьям, выступил глава региона Михаил Игнатьев.

С 2011 года, когда заработал региональный закон о предоставлении бесплатных земельных участков, их выделили более 8 тысячам многодетных семей. При этом в очередь на их получение в муниципалитетах за это же время встали 14 тысяч семей. По словам главы Минюста Чувашии Натальи Тимофеевой, сегодня сложно найти свободные земельные участки.

Многодетные семьи Приангарья, пострадавшие от паводка, получат миллион

По данным министерства, в настоящее время для многодетных сформировано 1300 гектаров земель, что составляет 61 процент от необходимого количества земельных участков. Схема поиска участков выглядит следующим образом. Спорные или неиспользуемые земли сельхозназначения сначала оформляются в республиканскую собственность, а затем безвозмездно передаются муниципалитетам для включения в границы населенных пунктов. После этого местные власти начинают выделять участки многодетным семьям, стоящим в очереди.

Для многодетных сформировано 1300 гектаров земель, что составляет 61 процент от необходимого количества земельных участков

Но, как оказывается, получить земельный участок для семьи - это еще полбеды. Брать их можно для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. Но подавляющее число (в Чувашии это почти 72 процента от семей, поставленных на учет) оформляют участки под индивидуальное жилищное строительство. При этом за все время действия программы были выданы разрешения на строительство 453 домов, возводят их на 275 земельных участках и построено всего 55 домов. Одна из основных причин - отсутствие на участках какой-либо инфраструктуры. Например, в Чебоксарах многодетным семьям их выделяют в 30 километрах от города, буквально в чистом поле, где нет ни дорог, ни воды, ни газа. Наверное, поэтому из полутора тысяч многодетных чебоксарских семей разрешение на строительство получили 22, а свой дом смогли построить только 11. По оценке местных властей, для строительства необходимой инфраструктуры необходимо порядка 1,5 миллиарда рублей. Понятно, что таких денег в бюджете нет. Например, по словам министра строительства Чувашии Алексея Грищенко, в республиканском бюджете на 2019 год на строительство объектов инженерной инфраструктуры предусмотрено 14 миллионов рублей, в следующем году - 30 миллионов.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: США хотят снять с себя ответственность за дестабилизацию в космосе
Новак заявил о влиянии ситуации Opal на консультации по газу с ЕС и Украиной
В ДНР сообщили о цели войти в состав России
Медведев отметил хорошие показатели бюджета в I полугодии
США выделят Украине военную помощь в размере 140 млн долларов