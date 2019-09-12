В Чувашии рассматривают возможность предоставления земельных участков, которые выделяются семьям при рождении третьего ребенка, строительным компаниям. В этом случае семьи, у которых нет средств на возведение собственного дома, могли бы бесплатно получать готовые квартиры. А застройщик смог бы компенсировать эти затраты, распродав остатки помещений по коммерческим ценам. С такой инициативой на совещании, посвященном выделению земельных участков многодетным семьям, выступил глава региона Михаил Игнатьев.

С 2011 года, когда заработал региональный закон о предоставлении бесплатных земельных участков, их выделили более 8 тысячам многодетных семей. При этом в очередь на их получение в муниципалитетах за это же время встали 14 тысяч семей. По словам главы Минюста Чувашии Натальи Тимофеевой, сегодня сложно найти свободные земельные участки.

По данным министерства, в настоящее время для многодетных сформировано 1300 гектаров земель, что составляет 61 процент от необходимого количества земельных участков. Схема поиска участков выглядит следующим образом. Спорные или неиспользуемые земли сельхозназначения сначала оформляются в республиканскую собственность, а затем безвозмездно передаются муниципалитетам для включения в границы населенных пунктов. После этого местные власти начинают выделять участки многодетным семьям, стоящим в очереди.

Для многодетных сформировано 1300 гектаров земель, что составляет 61 процент от необходимого количества земельных участков

Но, как оказывается, получить земельный участок для семьи - это еще полбеды. Брать их можно для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. Но подавляющее число (в Чувашии это почти 72 процента от семей, поставленных на учет) оформляют участки под индивидуальное жилищное строительство. При этом за все время действия программы были выданы разрешения на строительство 453 домов, возводят их на 275 земельных участках и построено всего 55 домов. Одна из основных причин - отсутствие на участках какой-либо инфраструктуры. Например, в Чебоксарах многодетным семьям их выделяют в 30 километрах от города, буквально в чистом поле, где нет ни дорог, ни воды, ни газа. Наверное, поэтому из полутора тысяч многодетных чебоксарских семей разрешение на строительство получили 22, а свой дом смогли построить только 11. По оценке местных властей, для строительства необходимой инфраструктуры необходимо порядка 1,5 миллиарда рублей. Понятно, что таких денег в бюджете нет. Например, по словам министра строительства Чувашии Алексея Грищенко, в республиканском бюджете на 2019 год на строительство объектов инженерной инфраструктуры предусмотрено 14 миллионов рублей, в следующем году - 30 миллионов.