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12.09.2019 12:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пермские хирурги пришили ребенку отрубленную руку

Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Пермские врачи спасли руку 14-летнему подростку из Куеды. На днях мальчику сделали третью операцию восстановления отрубленной конечности.
На фото: травматолог-ортопед КДКБ Николай Белокрылов, врач анестезиолог-реаниматолог Константин Горковец, врач травматолог-ортопед КДКБ Василий Киряков (слева направо). Фото: администрация губернатора Пермского края На фото: травматолог-ортопед КДКБ Николай Белокрылов, врач анестезиолог-реаниматолог Константин Горковец, врач травматолог-ортопед КДКБ Василий Киряков (слева направо). Фото: администрация губернатора Пермского края
На фото: травматолог-ортопед КДКБ Николай Белокрылов, врач анестезиолог-реаниматолог Константин Горковец, врач травматолог-ортопед КДКБ Василий Киряков (слева направо). Фото: администрация губернатора Пермского края

Трагедия случилась 21 июля, когда мальчик колол дрова с помощью гидравлического колуна и, замешкавшись, не успел убрать руку. Первую медицинскую помощь ребенку оказали в Куединской центральной районной больнице. А потом на санавиации доставили его вместе с ампутированным сегментом руки в Краевую детскую клиническую больницу (КДКБ) Перми.

Фото: Предоставлено первым Московским государственным медицинским университетом имени и.м. Сеченова.
Уникальная операция спасла сразу две жизни

Как пояснили в КДКБ, ситуация осложнялась тем, что края ран были изначально непригодны к приживлению. Однако, несмотря на высокие риски осложнений, было принято решение восстановить конечность. Специалисты медучреждения незамедлительно взяли ребенка в операционную и вызвали коллег из Пермской краевой клинической больницы (ПККБ). Реплантация предплечья длилась несколько часов. Врачи поэтапно соединили кости, сосуды и нервы, адаптировали сухожильно-мышечный аппарат. Самым важным и кропотливым был этап соединения сосудов, и он прошел успешно: у ребенка восстановилось кровоснабжение ампутированного сегмента конечности.

Но это было только началом лечения. Через три недели состоялся врачебный консилиум лучших пермских специалистов. Они подтвердили положительную динамику и определили дальнейшее лечение. Было решено провести еще две операции на восстановление пластики сухожильно-мышечного аппарата. Первая прошла 20 августа, вторая - 6 сентября.

Приглашенные из ПККБ сердечно-сосудистые хирурги с помощью специального аппарата уточнили доступ для оперативного вмешательства без травмирования ранее восстановленных сосудов и сделали множественную комбинированную пластику. В настоящий момент пациент находится под наблюдением специалистов в отделении травматологии и ортопедии КДКБ и продолжает лечение. Ему предстоит серьезный реабилитационный период, а после выписки он еще некоторое время будет приезжать в Пермь для разработки руки.

- О восстановлении функции кисти говорить пока преждевременно, поскольку этапы лечения еще не завершены, - пояснил заместитель главного врача по хирургической помощи КДКБ Игорь Тюнягин. - Но уже то, что есть это большое достижение, мы можем смело говорить о достойном уровне хирургии в Прикамье. Высокая квалификация специалистов, внедрение современных технологий и оснащение практически по последнему слову техники позволяют нам успешно оказывать квалифицированную медицинскую помощь даже самой тяжелой категории пациентов.

Фото: iStock
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В операциях принимали участие: заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ПККБ, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург регионального минздрава Ильдус Мухамадеев, сердечно-сосудистый хирург ПККБ Салохиддин Максудов, врач травматолог-ортопед КДКБ Василий Киряков, заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 КДКБ, врач анестезиолог-реаниматолог Константин Горковец, сердечно-сосудистый хирург ПККБ Ирина Березина, травматолог-ортопед КДКБ Николай Белокрылов.

Напомним, для пациентов Краевой детской клинической больницы высокие технологии бесплатны, все операции проводятся в рамках ОМС.

Между тем

В 2018 году в хирургических подразделениях Краевой детской больницы выполнено более 18000 оперативных вмешательств, из них 3500 миниинвазивных (эндоскопических) и 543, относящихся к высокотехнологичной медпомощи. За последние три года их число выросло более чем в три раза.

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