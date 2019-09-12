Почему инвесторы России и зарубежья будут развивать бизнес в Тольятти

В сентябре участники комиссии по рассмотрению заявок на присвоение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Тольятти" утвердили сразу 13 компаний, которые уже в ближайшее время получат беспрецедентные по российским меркам налоговые послабления. За три года работы ТОСЭР одобрены 63 инвестпроекта различной направленности. К концу сентября число тольяттинских резидентов может перевалить за 70, что является абсолютным рекордом среди всех подобных территорий в стране.

В общей сложности новые инвесторы готовы вложить более 1 миллиарда 900 миллионов рублей и создать порядка 770 новых высокотехнологичных рабочих мест. Речь идет об изготовлении осветительного оборудования, полипропиленовых мешков, переработки битумосодержащих отходов, мастик и праймеров, шумоизоляции, а также самодвижущихся дождевальных машин. В области пищевой промышленности будет организовано выращивание салатных листов и производство мучных изделий, а коммерческая недвижимость города прирастет складскими комплексами для хранения товаров.

Тольятти получил статус территории опережающего социально-экономического развития в 2016 году. Резидентами ТОСЭР могут стать предприятия, не связанные с градообразующим предприятием (в данном случае - с ПАО "АВТОВАЗ"). Инвестор должен соблюсти основные условия для размещения производства на этой территории: создать более 20 рабочих мест и инвестировать не менее 20 миллионов рублей (из них 5 - в первый год работы). В свою очередь, компания получает льготы по налогу на прибыль (от двух до десяти процентов, в зависимости от года реализации проекта), нулевые ставки по налогам на имущество и землю, а также ставку в размере 7,6 процента по страховым выплатам (вместо стандартных 30).

Предпринимательский ажиотаж в ТОСЭР и не думает спадать. В ближайшее время комиссия рассмотрит еще 7 заявок от представителей бизнеса, желающих развивать свои компании в Тольятти - уникальном моногороде, в котором созданы все условия для благоприятного инвестиционного климата. В Автограде функционируют индустриальные, промышленные и технопарки, для молодых компаний существует бизнес-инкубатор с арендными ставками по офисам ниже рыночных в несколько раз, из муниципального и регионального бюджетов в рамках программ поддержки бизнеса субсидируются расходы на открытие своего дела.

Напомним, по итогам Национального рейтинга 2019 года Самарская область вошла в десятку регионов с лучшей динамикой роста по деловому климату, поднявшись вверх сразу на 24 строчки. Эксперты оценивали, насколько в субъекте благоприятны условия для ведения бизнеса. Кроме того, ключевые показатели рейтинга отражают состояние делового климата и взаимодействие представителей бизнеса с органами местного самоуправления.

Быстрая динамика роста числа резидентов ТОСЭР обусловлена большой и структурированной работой, проделанной правительством Самарской области и городскими властями. В режиме "одного окна" с инвесторами работает Агентство по привлечению инвестиций. Более того, к каждому потенциальному резиденту приставляется персональный менеджер, который оказывает предпринимателю всю необходимую поддержку: от помощи в подготовке необходимых документов для подачи заявки - до консультирования сотрудников организации после запуска производства. Вместе с количеством резидентов растет и интерес компаний с иностранным капиталом. В экономику Тольятти и региона уже вложены средства организаций с участием немецкого, французского и итальянского бизнеса.

- Сегодня мы можем смело сказать о том, что территория опережающего развития "Тольятти" комфортна для инвесторов. Создание благоприятного инвестиционного климата в области реализуется в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство". Эта задача поставлена нам президентом и губернатором. Регион и город Тольятти создают одни из лучших условий для ведения бизнеса в стране, инвесторы на это откликаются и все смелее приходят к нам за получением данного статуса. При этом мы не останавливаемся на достигнутом и в ближайшее время объявим о первых резидентах в ТОСЭР "Чапаевск", созданной в этом году, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Справка "РГ"



ТОСЭР "Тольятти" открыта для новых резидентов круглосуточно: 8-800-550-63-01, www.invest.tgl.ru

