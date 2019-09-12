Врачи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского не только собрали мальчику глаз буквально из "осколков", но и сохранили зрение.

- Ребенок поступил из Тольятти в очень тяжелом состоянии, - рассказал заведующий детским отделением больницы Андрей Синеок. - Разрыв оболочек глаза привел к тому, что мальчик полностью лишился предметного видения и едва ощущая свет, да и то в неправильной проекции.

Травму глаза ребенок получил, играя во дворе. Он развлекался тем, что бил палкой по бутылке. В какой-то момент сучковатая ветка вырвалась из рук и с высоты угодила ему в глаз. Перепуганные родители бросились в местную больницу. Тольяттинские медики оказали мальчику первую помощь и, оценив тяжесть состояния, направили его в Самару. Теперь Егор радостно сообщает, что поврежденный глаз, который пока закрыт повязкой, "потихоньку открывается и уже видит", хотя после операции прошло всего несколько дней.

- Для полного восстановления через полгода планируем провести ему пластическую операцию по реконструкции глаза, - поясняет Андрей Синеок.

Доктор добавил, что похожие операции уже выполнялись в их больнице не только жителям Самарской области, но и пациентам из других регионов. "Мы помогали при серьезном повреждении сетчатки, разрушении нервной ткани глаза и сохранили пациентам зрение", - сказал Синеок.

Но каждая история болезни, конечно же, уникальна, как и цвет радужной оболочки. Офтальмологов радует тот факт, что людей с травмами глаз становится меньше. Если в 2016 году в больнице имени Ерошевского пролечилось 86 таких "пострадавших", то в прошлом - лишь 58.