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12.09.2019 09:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Уфе 14 человек попали в больницы, поев шаурмы

Текст: Ольга Горюнова (Уфа)

14 человек были госпитализированы в больницы Уфы с диагнозом "острый гастроэнтерит". Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по РБ, причина отравления - шаурма, которую все пострадавшие ели в уфимском бистро на улице Бикбая.

В Башкирии семь человек попали в больницу с отравлением грибами

Сообщение от дежурного врача "скорой" о массовом отправлении людей поступило в экстренные службы Башкирии около часа ночи 12 сентября.

Среди отравившихся - пятеро детей. Как уточнили в пресс-службе ведомства, четверо из них, а также один взрослый находятся в тяжелом состоянии. Еще одна пострадавшая беременна.

Общество Здоровье Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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