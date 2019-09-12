В Уфе 14 человек попали в больницы, поев шаурмы

14 человек были госпитализированы в больницы Уфы с диагнозом "острый гастроэнтерит". Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по РБ, причина отравления - шаурма, которую все пострадавшие ели в уфимском бистро на улице Бикбая.

Сообщение от дежурного врача "скорой" о массовом отправлении людей поступило в экстренные службы Башкирии около часа ночи 12 сентября.

Среди отравившихся - пятеро детей. Как уточнили в пресс-службе ведомства, четверо из них, а также один взрослый находятся в тяжелом состоянии. Еще одна пострадавшая беременна.