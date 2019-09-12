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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жилье или деньги

Саратовские дольщики попросили Госдуму поправить закон о своей защите
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Столичный выпуск № 205(7963)
В Саратове по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина прошла встреча обманутых дольщиков с руководством АО "ДОМ.РФ" и федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

За последние два года в Саратовской области при участии комиссии при правительстве региона было достроено двадцать таких проблемных домов, в этом году планируется завершить еще 10 долгостроев. "Оставшиеся дома самые сложные, шесть таких объектов находятся на нулевой стадии строительства, у четырех нет проектной документации", - рассказал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

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Как было заявлено на встрече, за разрешение проблем 27 таких саратовских долгостроев, в которых квартиры ожидают 3786 семей, готов взяться федеральный фонд. Как пояснили дольщикам, для них есть два решения: либо достройка домов, либо выплата компенсаций, исходя из рыночной стоимости жилья. По мнению главы фонда Олега Говоруна, уже до конца года есть возможность заключить контракты на продолжение строительства 13 домов.

Но, как выяснилось, многие обманутые дольщики теперь предпочитают получить компенсацию. При этом в значительной части долгостроев дольщики создали ЖСК, членам которых, по действующему законодательству, выплаты компенсаций не предусмотрены. С просьбой помочь в решении этой проблемы они обратились к председателю нижней палаты. Вячеслав Володин в ответ пообещал, что в Госдуме в ближайшее время изучат этот вопрос. "Средства, которые мы сегодня вынуждены перечислять на строительство проблемных домов, ранее кто-то неэффективно расходовал или положил себе в карман... Ни копейки возвращено не было", - подчеркнул Вячеслав Володин, добавив, что это вызывает вопросы к сотрудникам правоохранительных органов.

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