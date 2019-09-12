Двух врачей заподозрили в принуждении пациентов к оплате бесплатных услуг

Главный врач одной из центральных районных больниц Нижегородской области в 2015-2016 годы, когда он работал завотделом медучреждения в Дзержинске, убедил пациентов приобрести медоборудование и оплатить проведение необходимых им операций на сумму более 120 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

При этом он знал, что оборудование и операции оплачиваются в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Таким образом он выманил у пациентов более 1,1 миллиона рублей. По подозрению в причастности к преступлениям также задержали хирурга больницы. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России "Мошенничество".

Расследование дела продолжается, проведены обыски по месту жительства и работы врачей. В ближайшее время Нижегородский районный суд рассмотрит ходатайство об аресте медиков. Обвиняемым грозит до шести лет тюрьмы.