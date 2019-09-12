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12.09.2019 07:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ЦБ отозвал лицензию у ГринКомБанка

Текст: Елена Березина

Банк России отозвал лицензию у ГринКомБанка, об этом сообщается на сайте регулятора. Иркутская кредитная организация занимала 410 место в российской банковской системе.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Как говорится в сообщении, банк "допустил уменьшение величины капитала до уровня, который был ниже размера уставного капитала". Вследствие этого возникло основание для объявления банкротства.

Кроме того, ГринКомБанк не выполнил в установленный срок предписания Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств (капитала) и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор последние 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

В кредитной организации назначена временная администрация Банка России, которая будет работать до момента назначения конкурсного управляющего, либо ликвидатора. Организация является участником системы страхования вкладов. Вкладчики могут претендовать на возвращение средств, но не более 1,4 миллиона рублей на человека.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Отзыв лицензий у банков
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