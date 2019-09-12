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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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В Республике Алтай продолжат борьбу с бедностью, а в Новосибирске - развитие инфраструктуры города
Текст: Юрий Прокопьев , Наталья Решетникова
Российская газета - Экономика Сибири № 204(7962)
В минувшее воскресенье жители Республики Алтай большинством голосов поддержали на выборах главы региона кандидатуру Олега Хорохордина, с марта нынешнего года занимавшего эту должность в качестве временно исполняющего обязанности.

На следующий день Олег Хорохордин поручил республиканскому министерству экономического развития и имущественных отношений подготовить дорожную карту по реализации программы социально-экономического развития региона до 2024 года. Напомним, что программа "Сильный Алтай" задумывалась как план действий по борьбе с бедностью в республике, которая занимает одно из последних мест в России по показателям среднедушевых доходов населения, зато в числе лидеров по безработице.

Среди главных задач - повышение инвестиционной привлекательности региона. До сих пор остается загадкой, как территория, обладающая уникальными природными, археологическими, культурными достопримечательностями, занимает 48-ю строчку в национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив по состоянию инвестиционного климата в субъектах РФ.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Одним из важнейших направлений развития региона Олег Хорохордин называет туризм. На церемонии открытия новой скоростной канатной дороги на круглогодичном курорте "Манжерок" он отметил, что для республики крайне важно преодолеть проблему ярко выраженной сезонности турпотока, сделать отдых на Горном Алтае привлекательным не только летом, но и зимой. Туризм - это создание новых рабочих мест, а также развитие смежных отраслей и малого бизнеса.

По данным официального сайта республики, регион в прошлом году посетило 2,1 миллиона туристов. В мае 2019-го совместно с минэкономразвития РФ, Ростуризмом и при участии туроператоров в республике началась разработка стратегии развития туризма. Предполагается, что она будет рассчитана на пять лет.

На муниципальных форумах, посвященных обсуждению программы "Сильный Алтай", жители региона обратили внимание властей на необходимость ремонта и строительства дорог, состояние медицинской отрасли, образования, поддержки сельского хозяйства и других сфер. Сюда следует добавить проблему энергодефицита, которую собственными силами Республика Алтай решить не может. Все это формирует весьма напряженную повестку работы руководства региона.

А переизбранный на второй срок на пост мэра Новосибирска Анатолий Локоть продолжит отвечать за подготовку инфраструктуры города к проведению молодежного Чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Для городских властей это серьезный экзамен, а для крупнейшего муниципального образования страны - новые возможности для развития. Например, только в строительство ледовой арены с прилегающей к ней инфраструктурой будет вложено около десяти миллиардов рублей. В частности, средства направят на строительство станции метро "Спортивная", обустройство набережной Оби и прилегающей территории.

В числе основных направлений развития Новосибирска Анатолий Локоть называет "зеленый город" (благоустройство и озеленение), транспорт и дороги, активное привлечение бюджетных средств и частных инвестиций на строительство и реконструкцию детских садов, школ, объектов культуры и спорта. .

Прямая речь

Максим Орешкин, министр экономического развития РФ, куратор Республики Алтай в федеральном правительстве:

- Республике Алтай нужно развиваться существенно выше среднероссийских темпов. Главный ориентир - улучшение условий жизни людей, первостепенные задачи - обеспечение роста доходов населения, создание рабочих мест круглогодичной занятости, развитие сельского хозяйства и ряда других отраслей. Важная задача - повышение эффективности работы малого и среднего предпринимательства. Безусловно, важна и роль туризма. Здесь необходимо добиваться всесезонности, снимать барьеры для развития частной инициативы, частных инвестиций.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай СФО Новосибирская область Новосибирск Итоги выборов 8 сентября 2019 года
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