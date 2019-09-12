Кабмин утвердил программу восстановления Приангарья после паводка

Правительством разработана программа восстановления инфраструктуры на территории пострадавшей от наводнения Иркутской области. Глава кабмина Дмитрий Медведев поставил задачу провести работы "самым лучшим образом" и завершить их в 2023 году.

"Был принят целый пакет мер, чтобы помочь людям. Выделены значительные средства, включая средства на первоочередные нужды", - напомнил премьер. "Также были выделены дополнительные деньги из резервного фонда правительства - это более 14 млрд рублей. Кроме того, мы направили деньги на поддержку сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, на восстановление дорог. В общей сложности - более 18 млрд рублей", - сказал Дмитрий Медведев.

Однако разрушения в регионе значительные, чтобы ликвидировать все последствия стихии и создать новую инфраструктуру "в рамках поручения президента, была подготовлена специальная программа". Она предполагает восстановление и строительство сотен объектов - жилья, школ, больниц, учреждений культуры, дорог, коммунальной инфраструктуры. "Понятно, что если что и делать в таких условиях, то делать самым лучшим образом, то есть восстанавливать инфраструктуру, делая ее более современной и более удобной", - подчеркнул Дмитрий Медведев. Все работы в рамках программы, по его словам, должны быть завершены в 2023 году.

Программа была утверждена на заседании правительства в четверг. О ее содержании журналистам рассказал вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства и ЖКХ, а также работы по восстановлению пострадавших от наводнения районов Иркутской области. Общая стоимость программы на пять лет составит более 40 млрд рублей, почти 78% этой суммы выделит федеральный центр, остальное - бюджет региона и внебюджетные источники. По словам Мутко, цифры не окончательные.

В программу входит 16 подпрограмм, которые охватывают строительство и реконструкцию 211 объектов (помимо жилых помещений). Самая большая сумма - более 15 млрд рублей - будет потрачена в этом и следующем годах на капитальный ремонт и строительство жилья, пострадавшего от стихии или полностью разрушенного паводком. По словам Виталия Мутко, эти деньги уже перечислены.

Более половины жителей, оставшихся без крова, не хотят уезжать из своих районов. Поэтому в программу включен объемный план строительства новых домов, как индивидуальных, так и многоквартирных. Вице-премьер уточнил, что при возмещении утраченного жилья действует принцип "метр в метр". При строительстве новых домов будут учитываться пожелания граждан. Есть три вида домов, жители могут выбрать любой в зависимости от своих потребностей.

По словам Виталия Мутко, строительство новых домов будет комплексным. Кабмин планирует сдавать жилые объекты вместе с инфраструктурой - образовательной, спортивной, медицинской. В ее создании будут участвовать крупнейшие госкомпании - "Роснефть", "Транснефть", РЖД, "Газпром нефть" и другие. "Роснефть" будет строить современную школу в Тулуне, совместно с РЖД мы будем строить ряд объектов жилого фонда плюс РДЖ будет участвовать в разработке проектно-сметной документации и создании объектов водоотведения в г. Тулун. "Транснефть" построит 10 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов. - Прим. "РГ"), Сбербанк - инфекционную больницу в Тулуне", - рассказал Виталий Мутко.

Кроме того, пострадавших от паводков жителей Иркутской области, которые сдают жилье в аренду, освободят от уплаты подоходного налога. "Мы приняли решение внести изменения в налоговое законодательство, освободить от подоходного налога выплаты, связанные с получением дохода от сдачи в аренду помещений в зоне подтопления", - сообщил Мутко.

Отдельная подпрограмма посвящена строительству и ремонту 40 объектов образования. Некоторые из них уже приведены в порядок к началу учебного года. Это, например, школа N 6 в Тулуне. На строительство и ремонт школ, садиков и техникумов будет направлено более 6 млрд рублей в 2019 и 2020 годах.

Еще 6,7 млрд рублей в течение двух лет будет потрачено, по сути, на предотвращение подобных наводнений в будущем. Отдельная подпрограмма включает в себя строительство сооружений инженерной защиты и мероприятия по ликвидации последствий стихии. Это расчистка и углубление русел рек, берегоукрепление, строительство защитных сооружений. Сейчас завершается определение зон подтопления в населенных пунктах Приангарья. "Это те зоны, в которых мы ничего строить не будем", - уточнил Мутко. Впрочем, добавил он, после возведения защитных сооружений границы зон подтопления могут быть пересмотрены.

Программа предполагает восстановление и строительство жилья, школ, больниц, учреждений культуры, дорог

В программе определены федеральные ведомства, ответственные за каждую подпрограмму. Они будут регулярно отчитываться перед кабмином о ходе работ. Напомним, разработать программу по восстановлению жилья и инфраструктуры в Иркутской области президент Владимир Путин поручил по итогам совещания в Братске в июле.