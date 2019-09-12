Как в Иркутской области борются с незаконными рубками

По итогам прошлого года в Иркутской области масштабы незаконной рубки сократились почти вдвое - с 1 миллиона кубометров до 570 тысяч. Но это по-прежнему самый большой объем "черной" лесозаготовки в стране.

Как отмечал начальник ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Калищук, до 2017 года количество и объемы "черных рубок" в регионе прирастали на 30-50 процентов ежегодно. В 2017 году рост приостановился, а по итогам 2018 года статистика и вовсе показала сокращение. Этого удалось добиться благодаря расширению площади лесного мониторинга, введению в стране системы учета обращения древесины ЛесЕГАИС, эксперименту по маркировке лесоматериалов, который "обкатывается" в Иркутской области.

Пилотный проект Рослесхоза по маркировке стартовал в регионе в 2016 году. Под него была создана программа учета "Лесрегистр". В ней лесопользователи ведут реестр принятой, переработанной и отгруженной древесины, туда же загружают ежемесячную отчетность пункты приема и отгрузки древесины. Ввести информацию в "Лесрегистр" можно только с помощью карт маркировки древесины - их выдают заготовителям вместе с лесными декларациями и договорами аренды из расчета одна карта на одну партию леса.

Каждая карта пронумерована, на чип записана информация о квартале, выделе - все координаты, и поэтому использовать ее на другой лесосеке невозможно. Чтобы зарегистрировать партию, нужно ввести номер карты. Когда лес привозят на пункт отгрузки древесины, карту сдают. Таким образом, вырубить больше, чем положено по документам, заготовитель не может. Карты маркировки начали выдавать в конце 2017 года, и весь 2018 год лесозаготовители проработали по новым правилам.

Запуску маркировки предшествовала долгая работа с пунктами погрузки: постановка на учет и проверка их работы. За полгода комиссии, куда вошли сотрудники лесхозов, прокуратуры и МВД, выявили несколько сотен нарушений, были заведены десятки уголовных дел, а совокупная сумма штрафов достигла 10 миллионов рублей. И только после того, как владельцы пунктов осознали, что работать "как раньше" уже не получится, начали выдавать карты.

Конечно, не обошлось без накладок - саму программу "Лесрегистр" пришлось довольно долго дорабатывать. Случалось и так, что карты выдавали с опозданием - древесина заготовлена, ее нужно вывозить, а карта на нее еще не выпущена. Особенно от этого страдали крупные заготовители, поскольку производитель не успевал выпустить и запрограммировать нужное количество карт.

Тем не менее, эксперимент в целом признан удачным. Действие "пилота" продлили до середины 2020 года (изначально он был рассчитан до 1 июля 2019 года). Более того, звучат предложения сделать проект бессрочным. Но для этого надо определиться с источниками финансирования. Пока изготовление карт, создание и поддержку программного обеспечения оплачивает госкорпорация "Росатом" по договоренности с Рослесхозом.

В 2018 году было арестовано 220 "черных лесорубов"

Параллельно с проектом маркировки выросла и площадь космического мониторинга лесов, который проводит Рослесхоз. Если в 2016 году спутники "приглядывали" за 16 лесными хозяйствами в Иркутской области, то в 2018-м под контролем было уже 20. Площадь наблюдения выросла на четверть. Благодаря мониторингу было выявлено более 1000 незаконных рубок. Как правило, это заготовка леса за границами выделенного порубочного участка, которую с земли сложно увидеть.

В областном министерстве лесного комплекса уверены, что ситуацию с лесными правонарушениями удалось улучшить и благодаря тому, что удалось наладить совместную работу с полицией. У лесных инспекторов нет полномочий самостоятельно задерживать правонарушителей, а участие полиции дает право на проверку законности нахождения в лесу техники, ее арест и отправку на штрафстоянку в случае отсутствия разрешительных документов.

По данным минлеса, в 2018 году за правонарушения в лесной сфере в отделы полиции было доставлено более одной тысячи человек, арестовано 220 "черных лесорубов". В суды направлено свыше 400 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 75 человек и 67 из них получили реальные сроки. Тогда как в 2016 году к реальному лишению свободы суд приговорил только шестерых порубщиков, а в 2014-м и вовсе лишь четырех.

Но начальник ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Калищук пока не готов признать текущее снижение объемов незаконных рубок тенденцией. К тому же, несмотря на то, что число незаконных рубок пошло вниз, их по-прежнему еще очень много - в прошлом году их было зарегистрировано 2,5 тысячи, что на 20 процентов меньше, чем годом ранее. В качестве эксперимента руководство региона выступило с инициативой запретить экспорт "кругляка". Но правительство РФ вряд ли это поддержит - в планах повысить вывозные таможенные пошлины и сократить тарифные квоты.