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12.09.2019 22:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не хватает посадок

Леса в Красноярском крае исчезают в несколько раз быстрей, чем восстанавливаются
Текст: Алексей Бондарев (Красноярск)
Российская газета - Спецвыпуск № 205(7963)
По данным минсельхоза Красноярского края, на начало этого года площадь погибших и поврежденных лесных насаждений составляла 1,7 миллиона гектаров. В том числе полмиллиона гектаров за счет лесных пожаров. В прошлом году "убытие" лесов достигло почти 200 тысяч гектаров, а восстановление - только 70 с небольшим тысяч. И такой дисбаланс наблюдается уже давно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В советское время в пиковые периоды площади лесовосстановления на пике достигали 1,8 миллиона гектаров. Сегодня этот показатель в целом по стране - около миллиона в год. Очевидно, что его нужно увеличивать, особенно с учетом роста объемов лесозаготовок и больших по площади лесных пожаров последних лет", - уверен депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Сибирский федеральный округ нуждается в этом в первую очередь. Ряд региональных планов лессовосстановления нужно пересматривать в сторону увеличения. Возможности для этого есть - в значительной мере восстановлена сеть питомников, выделяется финансирование. К середине 2020-х годов вполне по силам выйти на показатель в 1,5 миллиона гектаров, говорит депутат.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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В год край получает порядка миллиарда рублей из федерального бюджета на выполнение полномочий в сфере лесных отношений. Однако этого, как считают в краевом правительстве, мало. Это лишь четыре процента от общего объема "лесных" субвенций в стране. При том, что на территории Красноярского края сосредоточено 14 процентов всех лесов России. И потому за последние десять лет в крае сформировался существенный ресурсный дефицит. Его рассчитывают сократить за счет средств нацпроекта "Экология", в рамках которого есть специальный "лесной" федеральный проект.

Что касается собственных доходов отрасли, то сейчас плата за использование лесов в регионе составляет 3,3 миллиарда рублей, в том числе в краевой бюджет - 1,2 миллиарда. Перспективным направлением считается государственно-частное партнерство с крупнейшими лесозаготовителями. Есть, в частности, проект создания лесных семеноводческих центров по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой. Его могут реализовать ВЭБ и группа компаний "Сегежа", которая ранее анонсировала строительство целлюлозно-бумажного комбината на севере края. Систему питомников оценивают в миллиард рублей.

В целом регион поставил задачу к 2024 году удвоить объемы лесовосстановления до 150-160 тысяч гектаров и решить задачу достижения баланса между убытием и восстановлением лесов.

Региональные власти планируют к 2024 году удвоить объемы восстановления лесов

"Мы в Швеции тоже думали в свое время, что запасы леса неограниченные. Помогли новые жесткие правила лесопользования и понимание того, что уход за лесом - выгодное вложение", - считает гендиректор Новоенисейского ЛХК Мартин Херманссон. По его словам, запас древесины в Красноярском крае в лучшем случае составляет 250 кубометров на гектар при заготовке. В Архангельской области - 150, а в Швеции - 500-600 кубов.

"Посадить лес - не самое главное. Нужно вернуться на просеку с кусторезом лет через 10-12 и убрать все ненужное в виде кривых стволов, осины и березы для создания ровного расстояния между хвойными деревьями, чтобы дальше лес справился сам. Но это огромные инвестиции. Вложения в лесной капитал должны быть привлечены на рынке", - полагает Мартин Херманссон.

Фото: Архив АЦБК
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При соответствующем финансировании удвоить объемы лесопосадок - дело нехитрое, но нам нужно лесовосстановление не на бумаге, а на деле, заявил "РГ" член Общественного совета при минлесхозе Красноярского края Александр Колотов. Это не только посадки семян и саженцев, это соответствующий уход. То есть другой порядок финансирования и привлекаемых ресурсов.

"Еще один момент - где именно будем восстанавливать лес? Хочется ответить: вот где сгорел, там и будем. Эмоционально такой подход понятен, но там и без нас начнут работать природные процессы. Лесовосстановление северных территорий - не самая лучшая идея с точки зрения рационального природопользования, - рассуждает Александр Колотов. - Заниматься лесовосстановлением (и, возможно, плантационными посадками) нужно, прежде всего, в наиболее благоприятных для этого районах, с подходящими климатическими условиями и развитой инфраструктурой".

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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